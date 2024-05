Les rajoles eròtiques apareixen més enllà de la Catalunya central

Primer se’n van localitzar al Bages i al Berguedà. Després pel Solsonès i la Cerdanya. I ara ja se n’han trobat a l’Alt Urgell i també a l’altre extrem com la Ribera d’Ebre o el Baix Camp. Són les rajoles artesanals amb lemes i motius eròtics que ara fa un any van començar a trobar tècnics que treballen per a la conservació i el manteniment de ponts i viaductes. És precisament a ponts i viaductes on l’autor o autors de les rajoles col·loquen les peces, tal com va avançar Regió7 l'agost passat. Una expressió que es podria qualificar d’artística, satírica i anònima perquè no hi ha firma.

Ja n’hi ha localitzades a una trentena de poblacions, i hi hauria una seixantena de rajoles diferents. Totes, però, amb un estil semblant. Algunes amb rodolins igualment picants, i amb l’any amb números romans. Les primeres que es van trobar, que no vol dir que fossin les primeres que hi va haver, es van localitzar a Manresa i a Guardiola de Berguedà. A partir d’aquí se’n van anar localitzant a més punts. Fins i tot Televisió de Catalunya se n’ha fet ressò en un dels seus programes d’entreteniment, Planta Baixa, i ha demanat la col·laboració dels espectadors per localitzar-ne.

Els primers a adonar-se

L’enginyer topògraf del grup Sostremetries David Segura, revisa i inspecciona l’estat de ponts i viaductes a les comarques de Barcelona. L’estiu de l’any passat l’equip va trobar les primeres rajoles a Manresa i a Guardiola de Berguedà. Recorda que les següents les va localitzar «cap a Cardona i a poblacions de l’entorn del Cardener. En un primer moment vam sospitar que es podria tractar d’algú de Manresa, però les de Cardona són anteriors a les de Manresa».

Explica que el misteri continua. «Les que ens trobem ara tenen data del 2023, no pas del 2024», i comenta que algunes apareixen en llocs «realment difícils d’accedir fins i tot per nosaltres. En canvi, estan ben col·locades», ressalta. Amb ciment, i en algunes ocasions s’han hagut d’ajudar d’una escala.

Hi ha rajoles de Castellgalí en amunt. Resseguint l’Eix del Llobregat arriben fins a Ger de Cerdanya. Entremig, Manresa -sota el pont de Sant Francesc-, Navarcles, Cabrianes, Berga, La Pobla de Lillet, La Nou de Berguedà, Gósol... També Sant Joan de Vilatorrada, Súria i Cardona, i a poblacions de l’Alt Urgell com Oliana i Bassella. L’altre gran focus de rajoles és a les comarques de Tarragona. Se n’han trobat a poblacions com Constantí, Cambrils, L’Hospitalet de l’Infant o Mora la Nova.

Detall de la rajola eròtica sota el pont de Sant Francesc de Manresa, al passeig del Riu / ARXIU/SEBASTIÁN PULIDO

Són rajoles que semblen fetes i pintades artesanalment. Totes són diferents, però els motius són sempre els mateixos: penis, testicles i pits. L’estil és molt semblant. En algunes van acompanyades de rodolins, també eròtics, amb una cal·ligrafia característica. En una es pot llegir: «Passejant pel Llobregat, sempre acabo ben trempat».

A Cabrianes li dedica el rodolí que diu: «Les lleterades de Cabrianes són totes antibacterianes». A Gironella es va inventar: «L’ocell de Gironella, vola i esquitxa per damunt de l’orella». En una de Constantí, al Tarragonès, hi ha escrit «Contemplant el Francolí, grato bé la xona amb un brot de romaní».