L’Ajuntament de Manresa confia que amb el nou sistema de reciclatge es doblarà la recollida selectiva

A Manresa el percentatge de reciclatge està estancat al voltant d’un 30% des de fa anys. Amb el nou sistema de contenidors tancats es vol doblar aquesta xifra, segons el regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet. Es pren com a model el que ha passat a les poblacions del Bages que ja tenen contenidors amb control d’accés, i també el porta a porta als comerços que es va començar a aplicar el desembre passat.

Al Bages hi ha actualment 11 municipis, que agrupen uns 20.000 habitants, que han aplicat el sistema de contenidors amb targeta. Es tracta de Rajadell, Balsareny, Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, El Pont de Vilomara, Fonollosa, Mura, Sallent, Sant Mateu de Bages i Talamanca, a més a més dels nuclis de Torroella i la Rosaleda de Sant Fruitós.

El 2018 el Consorci del Bages per a la Gestió de Residus va dur a terme proves pilot a Rajadell, Balsareny, Torroella i la Rosaleda per «donar alternatives als ajuntaments a l’hora d’implantar models d’alt rendiment que no només fos el porta a porta», va explicar Xavier Bosch, gerent del Consorci.

Del 30 al 75 o 80%

El resultat és que es pot passar d’un 30% de selectiva a un 75 o 80%, d’acord amb els resultats que s’han obtingut a les poblacions on ja funciona aquest sistema. Automàticament baixa l’impacte que suposa la generació de gasos d’efecte hivernacle o la transmissió de residus líquids -lixiviats- als aqüífers. Bosch va recordar que actualment «set de cada deu tones de residus que es recullen a Manresa van a l’abocador. Això té repercussions que amb el canvi de model es reduiran substancialment».

Si augmenta de forma important la recollida de selectiva, un dels efectes col·laterals serà que s’allargarà la vida del dipòsit controlat de l’abocador comarcal de Bufalvent entre 10 i 20 anys, d’entrada, segons Bosch.

El porta a porta comercial

El porta a porta comercial que es va començar a aplicar el desembre a Manresa ha fet que l’índex de recollida selectiva passi del 44 al 90%. L’orgànica ha augmentat de 84 a 280 tones, i la d’envasos de 10 a 50 tones.