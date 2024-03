El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un descompte de 12 € per entrada per veure Austràlia. Una comèdia sentimental, divertida, entranyable sobre els vincles familiar.

L’Elena ha rebut una trucada des d’Austràlia en la qual la seva germana Laia li pregunta si li donaria un òvul per poder tenir un fill amb el seu marit, l’Andy. Ella no ha trigat ni dos segons a contestar que sí, i ara, està a punt de creuar mig planeta per sotmetre’s al procés d’hormonació i donació. La seva germana gran, la Mercè, s’ha entestat a acompanyar-la tant sí com no. Serà la primera vegada en molt de temps que estan totes tres germanes juntes.

L’Elena té molt clar que faria qualsevol cosa per la seva germana. Al cap i a la fi, són família. Una comèdia dramàtica de la Sala Flyhard sobre les maternitats i, sobretot, sobre els vincles familiars, basada en fets reals.

Dissabte 16 de març a les 20 h a la Sala Gran del Teatre Kursaal de Manresa.

Podeu comprar les entrades a les nostres oficines o bé trucar al 93 877 22 33 en horari d’atenció al públic. Promoció limitada.