10 propostes per sortir de casa aquest cap de setmana a la regió

BERGA

Berga Antic -Dissabte, de 9 a 14 h, al passeig de la Pau, sobre la benzinera. Fira d’antiguitats i col·leccionisme que es fa cada segon dissabte de mes.

Festival Que corri la cervesa -Dissabte, a partir de les 11 h i durant tot el dia, a la plaça del Forn. Fira de la cervesa amb música en directe i furgoteques. A partir de les 21.3 0h, xaranga amb Entrompats Band i la Bauma dels Encantats, que faran una cercavila fins al Cine Catalunya. A les 23 h, concert final d’Antídot. També punxaran els PD Anís i Moscatell.

CASTELLBELL I EL VILAR

Fira del Montserratí -Diumenge, de 10 a 13 h, a Sant Cristòfol, parades de producte local i de proximitat. Taller de cuina amb productes de proximitat, activitat contínua al llarg de tot el magí. No cal inscripció prèvia. A les 10.30 h, actuació de la Colla Gegantera de Castellbell i el Vilar. A les 11.15 h, Colla de Bastonera de Castellbell i el Vilar. A les 12 h, Diables Els Resistents. A les 12.45 h, Les Tafaneres de Resistents.

MANRESA

Trobada de vehicles clàssics a benefici de les malalties rares -Diumenge, a les 9.30 h, concentració de vehicles a la seu del Clàssic Motor Club del Bages (Carrer Josep Comas i Solà, 29, polígon industrial Bufalvent). Esmorzar solidari. A les 11 h, benvinguda presentació del projecte FEDER. A les 11.30 h, xerrada-col·loqui sobre malalties rares. A les 12 h, inici de la ruta per Manresa. A les 12.30 h, final de la concentració amb motiu del 2n viatge solidari d’Anselmo Tascón Álvarez. Cal haver fet inscripció prèvia, que és gratuïta. Més informació: www.classicmotorclub.org.

Tast de vermuts - Diumenge, a les 12 h, a la Torre Busquet. Tast de cinc vermuts triats per Vicky Garcia de la Vermuteria Santa Rita i l’enòleg Joan Soler, amb una proposta culinària a càrrec de Diego Alias de Ca l’Amador. Hi haurà música en directe a càrrec de Jos Racero. Preu: 25 euros, i 20 euros per als socis. Cal haver fet inscripció a www.confrariabages.cat.

LA MOLSOSA

Viu fest! Ioga, salut i natura -Dissabte, a les 9 h, Ioga, un temps per tu, amb Ariadna Civil. A les 10.30 h, Olis essencials i fabricació de sals, amb Pilar Casas. A les 11.45 h, Hatha raja vinyasa ioga, amb Thania Paulina. A les 13.15 h, Cuidem la nostra llar, amb Sílvia Ferrer-Dalmau. A les 16 h, Creació escenogràfica/concert, amb David Lama. a les 17.15 h, Ioga en família, amb Ariadna Civil. A les 18.30 h, Cossos que juguen i que parlen, amb Nadia Zuñiga. A les 19.45 h, Txi Kung el cor del Tao, amb Emma Ribas. A les 22 h, Viatge sonor vibracional, amb Ramon Sulé. Diumenge, a les 9 h, Consciència a través del Pilates, amb Emma Ribas. A les 10.15 h, Del camp al cos, amb Arnau Vilaseca i Sílvia Sampons. A les 11.15 h, Dansa: cos disponible i creatiu, amb Olga Trangant. A les 12.45 h, Els secrets terapèutics del Bosc, amb Laian Muns. A les 13.45 h, Moviment/quietud, amb Olivia Civil. A les 14.30 h, dinar de cloenda al restaurant Crisami. Preus: dissabte matí o tarda, 35 euros, dissabte sencer, 55 euros, diumenge, 35 euros, tots dos dies, 75 euros. Dinar de cloenda: 25 euros. Més informació i entrades: wwww.viufest.cat i wwww.territoridemasies.cat.

NAVARCLES

20a Monacàlia, La Fira de l’Abat -Dissabte, a la plaça de la Vila: a les 11.30 h, teatre: No volem dependre de la Corona. A les 12 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. A les 12.30 h, teatre: 1680. A genollons. La prohibició del carnestoltes. A les 13 h, dansa: Carmina Burana. A les 13.30 h, teatre: El casament de Sal·la i Ricards, A les 17 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. a les 17.30 h, teatre: dependre de la Corona. A les 18 h, dansa: Ball de bugaderes i Ball de la verema amb l’Esbart Dansaire Navarclí. A les 18.30 h, teatre: 1680. A genollons. La prohibició del carnestoltes. A les 19 h, dansa: Carmina Burana. A les 19.30 h, teatre: El casament de Sal·la i Ricardis. Al parc Marcel·lí Monrós, a les 13 h, música: vermut amb Boopy’s Love. A les 17.45 i a les 18.45 h, música: Escola de música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. A les 19 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. A la plaça Sant Valentí, a les 11 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. A les 12 i a les 13 h, teatre: EAEM: Revolta de bruixes. A les 16 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. A les 17 i a les 19 h, dansa: Ball de bugaderes i Ball de la verema, amb l’Esbart Dansaire Navarclí. A la plaça Patoi, a les 13 h, dansa: El Personal presenta A la taverna. Diumenge, a la plaça de la Vila, a les 11.30 h, teatre: Dependre de la Corona. A les 12 h, dansa: Zíngares, L’essència. A les 12.30 h, teatre: 1680. A genollons. La prohibició del carnestoltes. A les 13 h, dansa: Carmina Burana. A les 13.30 h, teatre: El casament de Sal·la i Ricardis. A les 17 h, dansa: Zíngares, L’essència. A les 17.30 h, teatre: Dependre de la Corona. A les 18 h, Ball de bugaderes i Ball de la verema amb l’Esbart Dansaire Navarclí. A les 18.30 h, teatre: 1860. A genollons. La prohibició del carnestoltes. A les 19 h, dansa: Carmina Burana. A les 19.30 h, teatre: El casament de Sal·la i Ricardis. Al parc Marcel·lí Monrós, a les 11.45 i a les 12.45 h, música: Escola de Música i Arts Navarcles-Sant Fruitós. A les 13 h, música: vermut amb Elisa Mas. A les 19 h, dansa: Zíngares, L’essència. A la plaça Sant Valentí, a les 10.30 h, dansa: Zíngares, L’essència. A les 12 i a les 13 h, teatre: EAEM Revolta de bruixes. A les 16 h, dansa: Zíngares, L’essència. A les 17 h, Ball de bugaderes i Ball de la verema amb l’Esbart Dansaire Navarclí. A la plaça Patoi, a les 13 h, dansa: Zíngares, L’essència. Durant tot el cap de setmana, actuacions esporàdiques i itinerants. Al parc Marcel·lí Monrós, la plaça del vi i el vermut català. Dissabte, a les 18.30 h, tast de 2 vermuts i 2 vins amb Ramon Roset, director dels premis Vinari. Preu: 10 euros. Al parc Marcel·lí Monrós, la plaça de la cervesa. Vermuts amb música en directe, dissabte amb Joan Ferrer i Marta Nuñez de Arenas i diumenge amb Laura Poulain. A la plaça Sant Valentí, l’era d’una masia. Al carrer Fortià Solà, mercat de venta i intercanvi de plaques de cava. Al parc Marcel·lí Monrós, taller infantil de ceràmica. Al parc Marcel·lí Monrós, Donem menjar al Drac, amb la Cia Patawa. Dissabte i diumenge, a les 10 i a les 11 h se li donarà menjar i a les 12 h, es traurà a passejar. Més informació: monacalia.cat.

NAVÀS

92a Fira de Primavera -Divendres, a les 17 h, a la sala d’actes de la biblioteca Josep Mas Carreras, Descobreix el SimRacing!, un simulador professional amb sistema de moviment. Dissabte, de 8 a 14 h, a la plaça de l’Església, mercat setmanal. A les 9.30 h, al carrer de l’Església, torneig d’escacs amb partides ràpides de 5 minuts per cada jugador. Preu: 4 euros. Inscripcions: Instagram @ateneulafeixa o escacslafeixa@gmail.com. Ho organitza: Ateneu Popular La Feixa. A l’Espai Sobiranies, a l’escenari de la plaça Catalunya: a les 10 h, taller infantil de plantes aromàtiques, amb rosa Binimelis. A les 10.30 h, xerrada informativa sobre comunitats energètiques a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central. A les 11 h, taller Com fer planter?, amb Maria Estruch. A les 11.30 h, L’entorn que ens alimenta, col·loqui sobre la transformació del model alimentari i la recuperació de les plantes oblidades amb degustació a càrrec del col·lectiu Eixarcolant. A càrrec de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central. A les 12 h, davant de la biblioteca Josep Mas Carreras, espectacle infantil Marro de bruixes, de la companyia Cosinsart. A les 13 h, a l’escenari de la carretera de Viver, concert de Corcs Dum&Organ. Duet inspirat en la música dels 60 i 70. A les 16 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, mostra de formacions de l’Escola Municipal de Música Mestre Josep Maria Castella. De 16 a 19 h, al passeig Ramon Vall, a prop de la plaça Catalunya, jocs infantils, taller de circ i pintacares a càrrec de la companyia La Pantomima. A les 17.30 h, a la plaça de l’Ajuntament, plantada, cercavila i ball de gegants amb 9 colles, organitzada per la Colla Gegantera de Navàs. A les 18.30 i a les 21.30 h, al Casal Sant Genís, representació de No et beguis l’aigua, de Woody Allen, a càrrec del Grup Escènic Navàs. Entrades: 8 euros. Venda anticipada a Josep Seriols (Església, 13). A les 20 h, a la carretera de Viver, actuació d’Antonio el Remendao. Ho organitza: Penya Malaguista. A les 01 h, a la pista Sant Jordi, festa amb PD DoncsElles i DJ Costix. Entrades: 5 euros. Ho organitza: Colla Gegantera de Navàs. Diumenge, de 10 a 18 h, a la plaça CAtalunya, Ride ‘n’ roll, car expo 2k24, exposició de cotxes. A les 11 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, espectacle infantil Absurd, de la companyia Circ Vermut. A les 11 h, a l’estand de l’EDN, taller de suport vital bàsic, joc de la pesca, jocs heurístics. Ho organitza: Escola Diocesana de Navàs. A les 12 h, a l’escenari de la carretera de Viver, exhibició de balls a càrrec de Petit Palace. A les 13 h, a l’escenari de la carretera de Viver, exhibició de karate a càrrec de Club de Karate Cantero. A les 16 h, a l’escenari de la plaça Catalunya, lliurament de premis del concurs de dibuix de les escoles. A les 16.30 h, al passeig Ramon Vall, a l’escenari de la plaça Catalunya, taller infantil de castells, seguit d’actuació castellera, a càrrec dels Castellers de Berga i els Castellers de Caldes de Montbui. A les 18.30 h, a l’escenari de la carretera de Viver, audició de sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. Ho organitza: Agrupació Sardanista de Navàs. A les 18.30 h, al passeig Ramon Vall, a l’escenari de la plaça Catalunya, concert-xaranga de ZeBRASS, amb l’espectacle itinerant Hooligan groove, a càrrec de 10 músics i un animador/cantant que interactua amb el públic.

SALLENT

Abril, mes de la cultura -Dissabte, a les 10 h, vigita guiada al Cogulló, jaciment arqueològic del poblat ibèric. A les 12 h, visita familiar i taller d’arqueologia per a infants al Cogulló. Preu: 4 euros. Més informació i reserves: www.sallentturisme.cat o 671 405 483. A les 11 h, a la plaça Sant Antoni M. Claret, classe de zumba. Organització: Asprodis. A les 17 h, a la biblioteca de la Casa Torres Amat, presentació de la novel·la Dos perlas, de l’autora local Núria Romero. Diumenge, a partir de les 9 h, Sallent, art a gran escala, projecte de la comissió de cultura La Palanca, a proposta de l’entitat Amics de les Enramades. Es pintaran tres escales. L’entitat Amics de les Enramades pintarà l’escala de la plaça Santa Maria, l’escola Torres Amat pintarà les escales del carrer Palau que donen accés a parc. L’il·lustrador convidat, Valentí Gubianas, pintarà les escales del carrer Claret. Durant la jornada hi haurà activitats musicals a càrrec de l’escola de música Cal Moliner.

SOLSONA

Campanya de donació de sang i plasma amb els bombers -Divendres, de 10 a 14 i de 16 a 21 h, a la sala polivalent. Amb activitats organitzades pel parc de Bombers de Solsona. A les 17 h, berenar de coca per a la mainada. De 17 a 19.30 h, exhibició de vehicles del cos amb participació dels infants. Es demana reservar hora per fer la donació de sang o plasma a donarsang.gencat.cat.

