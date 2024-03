La directora Celia Rico reflexiona sobre el pas dels anys a través de la relació entre una mare i una filla que es retroben a la pel·lícula ‘Los pequeños amores’. En una entrevista amb l’ACN, Rico explica que el film es pregunta què passa amb les expectatives que tenim a la vida i que no es compleixen. Les actrius María Vázquez i Adriana Ozores són la parella protagonista del film, que s’ha rodat en diverses localitzacions de Catalunya. La coproducció catalana de la directora de ‘Viaje al cuarto de una madre’ competeix a la secció oficial del Festival de cinema de Màlaga i arribarà aquest divendres als cinemes.

La Teresa (María Vázquez) canvia els plans de les seves vacances per ajudar a la seva mare (Adriana Ozores), que ha patit un petit accident. Mare i filla passaran juntes un estiu i xoquen constantment en les decisions més mundanes. Amb aquesta premissa tan petita, diu la directora, ha intentat aprofundir en el personatge interpretat per María Vázquez i endinsar-se en les seves emocions per preguntar-se què passa amb les expectatives que posem a la vida i no es fan realitat.

La cineasta destaca que una cosa que acompanya a les dues protagonistes i que travessa tota la pel·lícula és “el pas dels anys" i les preguntes de "què passa quan les dones superen els 40 anys i no són mares i què passa quan les mares es fan grans i s’han de deixar ajudar per les filles”.

Una de les dificultats de la pel·lícula, reconeix Rico, és que els elements són molt quotidians i a vegades poden semblar trivials i s’ha d’aconseguir igualment generar una tensió dramàtica. “Els silencis no són silencis que no expliquen res”, sinó que en el cas de la pel·lícula en els silencis l’espectador desitja que les protagonistes expliquin allò que tan els hi costa, destaca. “La idea de la pel·lícula és anar a allò petit i quotidià i que sota d’això hi hagi una gran quantitat de vivències i biografies, que fa que als personatges els hi passin moltes coses”.

“A vegades estem preocupats o inquiets i necessitem explicar-ho i compartir-ho, però a vegades només necessitem posar el cap sobre la falda d'algú”, declara. Apunta que a 'Los pequeños amores' la filla no necessita tant l’aprovació de la mare com la seva comprensió. “Tenen moltes converses trivials com per exemple com es neteja una paella, però les coses importants els hi costa parlar-les perquè és difícil mostrar fragilitats”.

Per la seva part, l’actriu María Vázquez, que es posa en la pell de la Teresa, descriu que el seu personatge és una dona meravellosa que s’està buscant a si mateixa. “M’agrada molt la pel·lícula perquè desmunta allò que ens han ficat al cap de com ha de ser una dona. I una dona de mitjana edat sembla que ha de tenir una feina amb èxit i una família i la Teresa no té parella estable ni fills i es qüestiona qui és perquè no és jove, però tampoc gran”.

Vázquez assenyala que la Teresa sembla que viu fora de lloc i quan arriba a casa de la seva mare sembla que torni al passat. “Quan un arriba a casa dels pares sembla que no hagi passat el temps”, diu l’actriu. El personatge té el mateix esperit que tenia quan va deixar la casa anys enrere, però “va agafant el rol d’adult amb la mare”.

‘Los pequeños amores’ s’ha rodat en diverses localitzacions de Catalunya i és una producció de la catalana Arcadia Motion Pictures, Viracocha Films AIE, en coproducció amb la francesa Noodles Production.