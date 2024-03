Els nous films de Miguel Ángel Blanca, Marta Nieto i Zaida Carmona, projectes seleccionats al D’A Film Lab Barcelona

El D’A - Festival de Cinema de Barcelona ha presentat a la seu de la SGAE a Catalunya els 23 projectes seleccionats per a la quarta edició del seu programa d’impuls al talent emergent, el D’A Film Lab Barcelona. Les noves pel·lícules de Miguel Ángel Blanca i Zaida Carmona, i els debuts en la direcció de llargmetratges de Marta Nieto i Javier Ferreiro estan entre els projectes seleccionats. El D’A Film Lab es durà a terme del 5 al 8 d’abril en el marc del D’A 2024 i els organitzadors destaquen l’àmplia presència de producció catalana (un 71% dels projectes seleccionats) i en versió original en llengua catalana (un 46% dels projectes).

A la convocatòria de les diferents línies laboratori del D'A 2024 es van presentar 106 projectes, dels quals se n'ha fet una selecció final de vint-i-tres participants. També es manté l’aposta per la diversitat i la paritat: creix exponencialment la presència de dones liderant projectes tant des de la producció (un 60%) com des de la direcció (un 54%).

El D’A Film Lab Barcelona té com a objectiu facilitar la finalització de llargmetratges en fase de postproducció i promoure’n la circulació internacional, impulsant la recerca d'estrenes internacionals, el contacte amb agents de venda i distribució, i la creació d’una xarxa de contactes professionals, centrant-se en el talent emergent, amb una mirada especial cap al talent català.

Final Cut

La secció Final Cut, destinada a llargmetratges en fase de postproducció, fa un pas més en la seva projecció, ha seleccionat vuit projectes: ‘La mitad de Ana’, debut en el llargmetratge de l’actriu Marta Nieto i amb la producció de María Zamora d’Elastica Films; ‘La Furia’, dirigida per la debutant Gemma Blasco i acompanyada en la producció per Mireia Graell de Ringo Media; ‘Ejercicios para ver a Dios’, la nova pel·lícula de Miguel Ángel Blanca, produïda per Boogaloo Films; ‘Por donde pasa el silencio’, la primera pel·lícula de Sandra Romero, produïda per Icónica, Playa Chica i Mammut; ‘Bailar la muerte’, documental digirit per Luis E. Parés (El espectro político), produïda per LaCima Producciones; ‘Fósiles del mar blanco’, documental experimental dirigit per Lina Gorbaneva i produït per Lluís Miñarro (Eddie Saeta); ‘Papamama’, documental dirigit per la fotoperiodista Lorena Ros i acompanyat en la producció per Patricia Sánchez, ‘Dream of Another Summer’, documental experimental dirigit per Irene Bartolomé i produït per Colibrí Studio i The Attic.

Dins la secció de Final Cut s’inclou també el nou espai Panorama Catalunya, que posa el focus en projectes catalans i en llengua catalana en fase de postproducció. Es presentaran els projectes ‘L’hora de les tortugues’, dirigit per Mariona Guiu i produït per Suricata Stories i Un Capricho de Producciones; ‘El vol de la cigonya’, dirigit per Soumaya Hidalgo Djahdou i Berta Vicente Salas i produït per Migranta; ‘Mares’, dirigit per Adriana Seuba i produït per Polar Star Films i Intactes; ‘Dies d’estiu i pluja’, dirigit pel Col·lectiu Espurnes i produït per The New Flesh.

Producció Emergent

La secció de Producció Emergent, que posa la mirada en projectes en fase de desenvolupament, també s'amplia i comptarà amb onze projectes participants. S’han seleccionat els projectes ‘Adiós, amor’, la nova pel·lícula de Zaida Carmona, acompanyada en la producció per Gema Arquero de Debut Films; ‘Catorce de marzo’, projecte dirigit per Alberto Gross Molo, que acaba de passar pel Berlinale Talents Script Station, i produït per Laura Egidos de Contraria Media; ‘Fame e febre’, debut en la direcció de Javier Ferreiro i produït per Setima Cinema; ‘Dreams for A Better Past’, d’Alberto Kuhn i produït per 15-L; ‘Cases de ningú’, de Pau Ortiz García i produït per The South Project; ‘Un reflejo’, d’Alberto Gastesi, produït per Vidania; ‘La carn’, de Joan Porcel i produït per Mansalva Films; ‘Tus ojos de fuego’, de Héctor Herce i produït per Kabiria Films.

El comitè de selecció de Producció Emergent està format per les productores catalanes Sandra Forn (Films de l’Orient) i Inés Massa (Materia Cinema), la productora polonesa Weronika Czolnowska, coordinadora del programa d’indústria Polish Days del Festival mBank New Horizons, i el programador Alberto Valverde (ECAM).

El D’A Film Lab Barcelona també crea un nou espai de col·laboració entre laboratoris convidant enguany tres projectes a la selecció de Producció Emergent provinents d’altres espais d’indústria: ‘Adeus, Berta’, dirigit per Fernando Tato i produït per Kraken Films, convidat pel Producers Meet Producers de Productors Audiovisuals de Catalunya – PAC; ‘Ezagutzen Ditugun Bekain Guztiak’, dirigit i produït per Marta Codesido i Núria Ubach, convidat per NOKA Mentoring del govern basc i organitzat per Tabakalera, i ‘Solo los muertos se quedan’, dirigit per Alejandro Renedo i produït per Sincio de pelis, convidat per Jornadas DCP de la Cantabria Film Commission.

Llaços internacionals

El D'A Film Lab Barcelona amplia els seus llaços internacionals i s’integra en el laboratori el programa Coproduction Meetings Barcelona, una iniciativa d’indústria desenvolupada conjuntament pel D’A Film Lab Barcelona i Porto/Post/Doc: Film & Media Festival, que comptarà amb la presència de destacats mercats europeus i que aquest any posarà el focus en la coproducció de projectes espanyols i europeus amb Itàlia. El laboratori renova, a més a més, la seva col·laboració amb la Residència de guions de l’Acadèmia del Cinema català, amb els seus vuit projectes participant en les activitats del D’A Film Lab Barcelona.

Tots els projectes seleccionats en el laboratori rebran un acompanyament intensiu en el marc del D'A - Festival de Cinema de Barcelona dels dies 5 al 8 d’abril, amb la seu de l'SGAE a Catalunya, el CCCB i Casa Montjuïc com a espais oficials del laboratori. Es duran a terme visionats i pitchings de les pel·lícules a Final Cut, sessions d’assessorament personalitzat per projectes, trobades de networking i tallers especialitzats sobre màrqueting i audiències, internacionalització, sostenibilitat i producció creativa, finançament i coproducció internacional amb experts, assessors i programadors internacionals.