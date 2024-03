Al cine per Setmana Santa: aquestes són les estrenes que arriben a la gran pantalla

El tot poderós Kong i el temible Godzilla tornen a la gran pantalla aquest dimecres amb la nova aventura cinematogràfica 'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'. El director Adam Wingard es torna a posar al capdavant de la saga amb un nou combat mític de dues criatures extraordinàries que s'enfronten a una gran amenaça per la humanitat. D'altra banda, premiada a la darrera edició del Festival de Sant Sebastià, s'estrena 'Puan', un film sobre un professor d'universitat que ha de disputar-se una plaça d'una Càtedra amb un brillant i seductor col·lega. En plataformes, 3Cat estrena la superproducció 'L'Acadèmia', sobre el competitiu món del futbol d’elit. En plena Setmana Santa, Netflix ofereix la sèrie èpica 'Testamento: La historia de Moisés'.

'Godzilla y Kong: El nuevo imperio'

'Godzilla y Kong: El nuevo imperio' és una nova aventura cinematogràfica que enfronta el tot poderós Kong i el temible Godzilla contra una gran amenaça desconeguda dins el món. La nova i èpica pel·lícula aprofundeix en els titans, els seus orígens i els misteris de l'illa de la Calavera. Tot plegat mentre es descobreix el combat mític que va ajudar a forjar aquests éssers extraordinaris i els va unir amb la humanitat per a sempre. El film està dirigit per Adam Wingard.

'Puan'

'Puan' dels directors María Alché i Benjamín Naishtat, és un film sobre un professor d'universitat que haurà de disputar amb un brillant i seductor col·lega la titularitat d'una càtedra. A partir d'aquí arrenca un combat entre dos professors extremadament oposats en estils i pedagogia. Nominada als premis Goya, el títol va ser premiat al Festival de Sant Sebastià. Marcelo Subiotto va ser guardonada amb la Conxa de Plata a la millor interpretació protagonista i els directors i guionistes de ‘Puan’, María Alché i Benjamín Naishtat, van rebre el premi del jurat al millor guió.

'The Beast (La bestia)'

Premiada al Festival de Venècia i a Sevilla, arriba el film 'The Beast (La bestia)' del director Bertrand Bonello. La distòpia se centra en un futur proper on la Intel·ligència artificial regna, les emocions s'han convertit en una amenaça. Per lliurar-se de les emocions, la jove Gabrielle decideix purificar el seu AND en una màquina que la submergirà a les seves vides passades. Allà es trobarà amb en Louis, el seu gran amor. La història s'ambienta en tres períodes: 1910, 2014 i 2044.

'Milli Vanilli: Girl You Know It's True'

Dirigida per Simon Verhoeven, 'Milli Vanilli: Girl You Know It's True' és un drama musical basat en fets reals. Milli Vanilli, el duo format per l'alemany Rob Pilatus i el francès Fab Morvan, es va convertir en tot un fenomen musical a finals dels 80 i principis dels 90. Amb cançons enormement populars, van arrasar a les llistes d'èxit de tot el món. En Fab i en Rob semblava que tenien tota una vida per endavant, fins que la veritat va ser revelada: no eren ells els qui cantaven les cançons. Aquí es va produir un dels majors escàndols de la història de la música.

'Las cosas sencillas'

La comèdia 'Las cosas sencillas' del director Eric Besnard explica la història d'en Vincent, un famós empresari d'èxit. Un dia l'averia del seu cotxe interromp el seu frenètic ritme de vida. En Pierre, que viu apartat del món modern, l'ajuda. La trobada entre aquests dos homes trastornarà les seves creences. Cadascú viu la vida que vol viure?

‘Un rey supermono’

El film d'animació 'Un rey supermono' de Dick Zondag i Ralph Zondag és una comèdia sobre en Shimmy, un mono que acaba de descobrir els seus poders de superheroi i aprèn a controlar les seves noves habilitats. El protagonista s'haurà d'encarregar que poderoses forces generin caos a l'univers.

'L'Acadèmia' arriba a 3Cat

3Cat estrena en primícia l'1 d'abril la superproducció 'L'Acadèmia', sobre el competitiu món del futbol d’elit. La ficció, protagonitzada pels actors catalans Ton Vieira, Marc Soler, Marc Martínez i Rita González, aborda temes com la competitivitat, la superació personal, l'homofòbia o el masclisme en l’esport i es distribuirà a escala mundial.

Netflix repassa la redempció de Moisès

Netflix estrena aquest dimecres 'Testamento: La historia de Moisés', una sèrie èpica de tres episodis sobre la vida de Moisès. La producció combina un apassionant docudrama amb entrevistes a experts per revelar la intensa trajectòria personal de Moisès fins a la redempció per recrear un dels esdeveniments més emblemàtics de la Bíblia, l'Alcorà i el Torà.

El mateix dia s'estrena 'Que así sea', una sèrie on un equip d'empresaris joves i ambiciosos busquen una oportunitat de negoci explotant un temple budista poc conegut.

Filmin estrena 'Soñando en negro'

Filmin estrena el 2 d'abril la comèdia 'Soñando en negro'. Una de les grans sorpreses de la temporada després d'estrenar-se al Regne Unit i a EUA explica la història d'en Kwabena, un aspirant a cineasta atrapat a al seva feina de becari. Quan se li presenta l'oportunitat amb la que sempre ha somiat, tindrà el valor per perseguir-la?

Prime Video estrena 'The Baxters'

La primera temporada de 'The Baxters' arriba aquest dijous a Prime Vídeo. Es tracta d'un drama familiar sobre l'Elisabeth i en John Baxter i els seus cinc fills adults. La primera temporada gira al voltant d'una infidelitat i com una de les filles haurà de buscar el consol a través de la família i la fe.

Prèviament, aquest dimecres la plataforma d’Amazon també oferirà la comèdia ‘Un hipster en la España vacía’ i el aquest dijous ‘Hope on the Street’.

Quarta temporada de 'The Chosen’ a Movistar Plus+

Movistar Plus+ estrena el 28 de març la quarta temporada de la 'The Chosen (Los elegidos)'. La sèrie torna amb la temporada més ambiciosa amb personatges que s'enfronten als majors desafiaments fins al moment. A partir d'aquí es posaran a prova les lleialtats i la seva fe i Jesús es trobarà més aïllat que mai a mesura que augmenta la pressió de les més alta autoritats polítiques i religioses.

El judici contra les fake news d'Alex Jones a HBO Max

HBO Max estrena aquest dimecres el nou documental 'La verdad contra Alex Jones', una història èpica de com les famílies de les víctimes de la matança a Sandy Hook (EUA) van enfrontar-se en dos judicis històrics contra el gegant de la conspiració d'Alex Jones. El resultat d'un gran esforç de les famílies de les víctimes va ser el major veredicte per difamació i les fake news de la història dels EUA.

El 30 de març arribarà el programa que segueix la vida del monologuista Jerrod Carmichael.

Nova temporada de Los Fraguel a Apple TV+

Apple TV+ estrena la segona temporada de 'Los Fraguel: la diversión continúa' el 29 de març. En aquesta nova entrega, els protagonistes viuen divertides i emocionants aventures i s'hauran d'enfrontar al seu passat.

El mateix dia arribarà el documental '¡Steve! (martin): un documental en 2 partes', sobre una de els figures més estimades i enigmàtiques del món de l'entreteniment.