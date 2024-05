Oliver Laxe inicia el rodatge del seu nou film protagonitzat per Sergi López i Bruno Núñez

Oliver Laxe, director de la destacada pel·lícula ‘O que arde’, ha iniciat el rodatge del seu nou film protagonitzat per Sergi López i el jove Bruno Núñez, que estan acompanyats per un grup d’actors no professionals. La cinta narra la història d’un pare i un fill que arribaran al sud del Marroc per buscar la seva filla i germana desapareguda fa uns mesos en una rave. Laxe torna a la direcció amb una nova pel·lícula original Movistar Plus+ produïda en col·laboració amb El Deseo, productora dels germans Almodóvar, Filmes Da Ermida, Uri Films i 4A4 Productions. La pel·lícula s’estrenarà als cinemes i després arribarà en exclusiva a la plataforma Movistar Plus+

Un home i el seu fill arriben a una ‘rave’ perduda a les àrides muntanyes del sud de Marroc. Allí hi buscaran la Marina, la seva filla i germana, desapareguda fa mesos en una d’aquestes festes. Els dos personatges segueixen un grup de persones en la cerca d’una última festa que se celebrarà al desert amb l’esperança que allí hi trobaran la Marina.

Laxe ha assenyalat que la vida posarà a prova els personatges de “manera radical i descarnada, i els obligarà a fer-se preguntes importants i a mirar endins, a buscar el sentit de la vida i a treure d’ells allò més bell que amaga la naturalesa humana”. Uns personatges, ha afegit, que viuran aventures extremes.

El rodatge del film, que està escrit per Oliver Laxe i Santiago Fillol, durarà fins el 16 de juny en diverses localitzacions d’Aragó, al voltant de Terol i Saragossa, i Marroc.