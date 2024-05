Puigcerdà denuncia un sabotatge en les comunicacions de l’atenció mèdica

L’Ajuntament de Puigcerdà ha presentat una denúncia als jutjats per esbrinar les causes d’una caiguda del sistema de telecomunicacions de la Fundació Hospital que durant tres dies de la setmana passada va afectar la gestió de tots els centres d’atenció primària de la Cerdanya que gestiona així com la residència sociosanitària i l’oficina de turisme.

El tall en el subministrament de línia telefònica i la connexió a internet va originar a partir del divendres dia disset i tot el cap de setmana un caos que encara avui el personal mèdic i administratiu de la Fundació va pal·liant amb la comunicació interna i els pacients restablerta. La caiguda del subministrament de les telecomunicacions a l’atenció mèdica primària de Puigcerdà i la Cerdanya es va deure, en una primera hipòtesi que s’està analitzant, a un tall dels cables de la xarxa de fibra òptica. El tall es va fer en un tram situat a la plaça Santa Maria de Puigcerdà, davant mateix del CAP i l’oficina de turisme. El tall també va afectar la gestió amb l’Hospital de Cerdanya, el transfronterer, pel que fa a la coordinació amb la Fundació. El Patronat de la mateixa Fundació Hospital i l’Ajuntament han interposat una denúncia en conèixer l’existència dels cables tallats i, doncs, la possibilitat que la caiguda dels serveis es pugui deure a un sabotatge. En la investigació s’ha d’aclarir si es va tractar d’un sabotatge intencionat o d’una negligència tècnica. Es dona la circumstància que els cables penjaven d’un edifici que s’ha construït recentment i en la qual encara hi treballa una empresa constructora. L’alcalde de Puigcerdà i metge de professió, Jordi Gassió, ha lamentat la situació i ha remarcat que la falta de comunicacions va suposar un perjudici molt gran per a tota l’atenció mèdica, no tan sols la de Puigcerdà sinó que també la dels CAP vinculats com ara els de Bellver o Alp.

La caiguda del sistema va afectar les comunicacions amb els pacients que requerien visita o consulta telefònica. Per la seva part, tant el personal mèdic com administratiu no va poder programar noves visites i els metges de capçalera no van poder introduir les noves dades als historials mèdics dels pacients als aplicatius informàtics habituals. En la feina interna, el personal mèdic tampoc no va poder, entre altres tasques, sol·licitar proves com ara analítiques ni revisar els informes anteriors dels historials dels pacients.