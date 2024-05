Abaixa la persiana el quiosc que hi havia a la plaça Catalunya de Manresa

Manresa s’ha quedat sense un dels quioscos de diaris que quedaven oberts. Situat a la plaça Catalunya, fa uns dies que té la persiana abaixada amb un cartell on diu «Tancat per malaltia. Indefinit. Disculpeu les molèsties». El responsable, Xavier Blasco, fill del difunt Carles Blasco, que el va agafar al cap de molt poc temps d’entrar en funcionament, fa 44 anys, ha decidit plegar per un tema de salut i, també, segons ha explicat a Regió7, perquè, «són moltes hores i és molt sacrifici pel poc benefici que en treus». Busca algú a qui traspassar el negoci. Amb aquest tancat, com a quiosc de diaris queda obert el de la plaça de Sant Domènec, que gestiona Sobrerroca Centre.

El difunt Carles Blasco va agafar el negoci i el va renovar de dalt a baix (a la foto, es veu amb el quiosc que va anar terra) / Arxiu/Adriana Delgado

Blasco tenia pagat el cànon a l’Ajuntament fins al mes vinent, mentre que la concessió no se li acaba fins al 2027. Quan va obrir el quiosc el seu pare, que va morir l’any 2012 d’un atac de cor fulminant que va deixar el barri de Saldes-Plaça Catalunya molt tocat, perquè era una persona molt coneguda i estimada, cada cinc anys havia d’anar a concurs per lluitar per la concessió. El 2008, el quiosc va canviar d’aspecte de dalt a baix, amb la demolició de la infraestructura que hi havia, que havia quedat totalment obsoleta, i la instal·lació d’una de prefabricada que va permetre a Blasco passar de treballar en un espai de 4 m² sense electricitat, a un amb electricitat i amb 10 m² de capacitat. A canvi de la millora, que va pagar ell, quan va fer falta tornar a demanar la concessió, l’Ajuntament la hi va atorgar per a 25 anys. Ara, el barri ha quedat orfe d’un negoci que ja formava part del seu paisatge.

Xavier Blasco atenent un client; el 2012 va rellevar el seu pare al capdavant del negoci / Arxiu/Josep Rojas

