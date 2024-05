"A Thousand and One", debut intens d’una directora amb veu irada

Cineclub projecta aquest diumenge A Thousand and One, que va guanyar el Gran Premi del Jurat, a Sundance 2023. Fou un dels plats forts de la darrera edició de l’Americana (el festival barceloní especialitzat en el millor cinema independent nord-americà), que viatja novament a Manresa. El film recorre l’odissea angoixant d’una mare, Inez, que després de sortir de la presó vol recuperar el seu fill de sis anys, Terry, que ha viscut amb famílies adoptives i en institucions socials. La nostra antiheroïna (una brutal composició de la Teyana Taylor, cantant i actriu) pren l’arriscada decisió de segrestar-lo per poder vincular-se afectivament amb ell després d’una llarga absència. El film està ambientat entre el 1994 i el 2005, i les seves intencions van molt més enllà d’un retrat individual i d’una reflexió dolorosa sobre la maternitat. A. V. Rockwell, una directora afroamericana, no només captura la metamorfosi dels seus personatges, sinó també de la seva ciutat, Nova York. I així, la seva mirada a alguns dels barris més humils de la megalòpoli (Harlem i Brooklyn) traça un testimoni col·lectiu molt crític amb la política de l’alcalde Giuliani, nefasta i discriminatòria per al col·lectiu afroamericà. L’autora novell ens ha captivat amb una òpera prima contundent que sobresurt per l’autenticitat que traspuen les descripcions dels personatges i del seu entorn quotidià. Rockwell, admiradora de creadors novaiorquesos com Martin Scorsese i Spike Lee (Uno de los nuestros i Haz lo que debas son alguns dels seus referents), respira el vigor expressiu dels seus mestres i ens atrapa amb un realisme visualment dens que ens submergeix en la tensió d’una societat en crisi. Un debut intens i sentit d’una realitzadora amb una veu irada.