Tornen Mortadel·lo i Filemó, els populars personatges de Francisco Ibáñez, en una nova aventura i en aquesta ocasió viatgen al mundial de bàsquet 2023 en una història publicada per Bruguera. Els especials dels dos personatges sobre esdeveniments esportius són un clàssic. Una cita com el mundial de bàsquet, que se celebra aquest estiu a Filipinas, Japó i Indonèsia, és “el complement perfecte per a les divertides aventures dels dos agents”, han destacat des de l’editorial.

En aquesta nova aventura, ‘Mortadel·lo i Filemó. Mundial de bàsquet 2023’, el Súper encarrega als dos agents una missió en el campionat de bàsquet 2023. Han de descobrir i detemir la persona que es dedica a encongir als jugadors de tots els equips perquè guanyin els seus. Tot i posar-hi tota la seva voluntat, desgraciadament, l’aportació de Mortadel·lo i Filemó només servirà per complicar molt més les coses.