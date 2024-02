L'escriptora britànica Tessa Hadley (Bristol, 1956) ha presentat aquest dimarts el seu llibre 'El passat', que arriba a les llibreries en català de la mà d'Edicions de 1984 i en castellà – 'El pasado' – editat per Sexto Piso. En la seva visita a la capital catalana, l'autora ha explicat que es tracta d'una novel·la que se centra en les particularitats dels vincles familiars, les seves crisis, i les seves alegries, que cobren protagonisme i mostren que el passat sempre està allà. "Per mi era una gran oportunitat d'explorar els personatges amb detall", assenyala. Hadley també ha parlat sobre el seu procés d'escriptura, els referents i també el feminisme, del qual ha desitjat que porti canvis més ràpids i "molt més profunds".

'El passat' tracta sobre tres germanes i un germà que tornen a l'antiga casa dels avis per passar-hi les últimes vacances d'estiu. Hi porten els fills, una nova dona i el fill d'una exparella. Al llarg de tres setmanes, els records del passat i de la infantesa ressorgeixen i les tensions augmenten i es barregen amb l'ambient del poblet anglès. L'escriptora ha apuntat que després de fer una novel·la on parlava dels cinquanta anys d'una dona, li venia de gust fer "tot el contrari", un període més curt, que li permetés fer salts al passat.

Pel que fa a la temàtica, en aquesta novel·la explora l'amor fraternal, un tema que li sembla fantàstic. "Un germà és una persona que coneixes com a ningú altre, comparteixes una infantesa amb gran intensitat i és una cosa molt bonica, una relació fascinant que pot incorporar també sentiments més negatius com gelosies o retrats", conclou

Un altre dels aspectes que posa en valor Hadley, és la incorporació d'algun secret en la trama, alguna sorpresa que, sense sobrecarregar, aporti emoció a la història. "Les famílies es banyen en veritats i coses que no es diuen, des d'una perspectiva literària està bé perquè és com la vida mateixa, una recàrrega de la vida familiar per bé, i per mal", insisteix l'autora.

La visió de la dona al llarg dels anys

Preguntada per la seva opinió respecte a la visió de la dona al llarg dels anys, l'escriptora ha deixat clar que es tracta d'un tema que l'interessa profundament, i ha insistit que durant molt de temps la societat s'ha centrat en la descripció física que es fa de les dones, sovint, "com si fossin un cavall a la venda". "Em sorprèn fins a quin punt eren importants les virtuts de les dones en funció del seu aspecte físic", ha lamentat.

Tot i això, també ha posat sobre la taula que durant els darrers anys ja s'ha pogut copsar "una revolució feminista", però que els canvis són "realment molt lents" i, a la vegada, haurien de ser "més profunds". "Hi ha moltes capes i hem d'arribar a l'arrel de tot plegat", ha subratllat, "el tema de l'aspecte i l'envelliment de les dones està molt ancorat".

Una escriptora autoexigent

Finalment, pel que fa a la seva carrera literària, Hadley s'ha definit com una escriptora autoexigent, recordant que en més d'una ocasió no li ha tremolat el pols a l'hora de desfer-se d'una cosa en la qual no hi veia el sentit. El darrer exemple, un llibre en què va estar treballant dos anys i que va acabar tirant a les escombraries. "Tinc por de la idea de quan et comencen a publicar hi ha el perill que et tornis mandrós, no vull treure una cosa estúpida", ha insistit.

Si bé la planificació no és l'aspecte primordial de la seva feina, l'autora sí que ha deixat clar que necessita saber "cap a on va" per continuar escrivint i com tot plegat "serà llegit pel lector" més endavant. "Hi ha una idea final, però no un pla exacte", afegeix. Pel que fa als referents, cita noms com Alice Munro o Elizabeth Bowen. Aquesta darrera sosté, la va "enamorar" d'ençà que era una nena. "Ella fa que tingui ganes de treballar cada frase que faig perquè sigui més aguda i desenvolupada", ha conclòs, "així d'important és per la meva literatura".