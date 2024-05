Feijóo es bolca en la campanya catalana participant en 12 actes davant dels 4 de Sánchez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, s'ha implicat personalment en la campanya del 12-M participant en 12 mítings per fer costat al candidat Alejandro Fernández. En canvi, el líder del PSOE i president del govern espanyol, Pedro Sánchez, haurà estat present en quatre actes del PSC, compartint protagonisme amb l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. I és que l'inici de la campanya catalana ha estat molt marcat per l'anunci inesperat de Sánchez de prendre's 5 dies per reflexionar sobre la seva continuïtat al càrrec. Un fet que va tenir un impacte directe a la campanya del PSC. El líder de Vox, Santiago Abascal, té previst participar en 9 actes i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, haurà donat suport a Jéssica Albiach en tres ocasions.

El líder del PPC, Alberto Núñez Feijóo, haurà participat en total de 12 actes del candidat dels populars, Alejandro Fernández, quan acabi la campanya demà divendres. A Tortosa, Ulldecona, Lleida, Mataró, Girona, Badalona, Salou, un esmorzar informatiu a Barcelona, Tarragona, Penedès, Cornellà i l'Hospitalet de Llobregat. A més, avui dijous al matí presenta des de Barcelona la candidatura del PP a les europees.

El president del PP va desembarcar el primer cap de setmana a Catalunya, trepitjant les Terres de l'Ebre i Lleida els mateixos dies que Pedro Sánchez es va aturar per reflexionar sobre si continuava al càrrec. El segon cap de setmana també va venir a la demarcació de Girona, Mataró, Badalona i Salou. Aquesta darrera setmana l'ha acompanyat en un esmorzar informatiu, i ho farà també a l'acte final de campanya a l'Hospitalet de Llobregat.

D'altra banda, dirigents com la secretària del partit, Cuca Gamarra, també han estat presents en alguns mítings, així com presidents autonòmics del PP com la de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, el d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, i la d'Extremadura, María Guardiola.

La presència condicionada de Sánchez

Tot i que a l'inici de la campanya Sánchez va cancel·lar la seva assistència a dos actes –el d'obertura a Sabadell i un altre a Santa Coloma de Gramenet- pel seu període de reflexió, ha acabat sent present a quatre mítings. Concretament, el president espanyol va acabar irrompent a la campanya en un acte a Sant Boi de Llobregat i va participar, també, al míting de Montmeló. Avui dijous també serà en un acte a Vilanova i la Geltrú i divendres intervindrà al tancament de campanya des de Barcelona.

Per compensar l'absència de Sánchez els primers dies de campanya el va substituir el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, que va participar en dues convocatòries. Qui tampoc s'ha volgut perdre la campanya del PSC ha estat l'expresident del govern espanyol José Luís Rodríguez Zapatero, que ha estat en tres mítings: a Lleida, a Tarragona –en aquest cas, sense Illa- i a Girona. D'altra banda, el paper de teloners als actes se l'han quedat els candidats de les altres demarcacions, Òscar Ordeig, Rosa Maria Ibarra i Sílvia Paneque, i alcaldes i dirigents locals i del partit, com Lluïsa Moret, Núria Marín o Núria Parlón.

Garriga rep el suport d'Abascal en 9 actes

Vox ha fet ús dels seus referents a l'Estat per impulsar una campanya basada principalment en actes de petit format. El líder de la formació, Santiago Abascal, va desembarcar el primer diumenge de campanya en un míting a Tarragona i després ha fet actes a Lleida, Salt, Cornellà, Nou Barris, Manresa i Sant Cugat. També té previst un acte Reus, i participarà en el tancament de la campanya a la Plaça Artós de Barcelona. En total, nou actes. Però potser el que ha cridat més l'atenció ha estat la presència a l'acte que Vox va fer a Cornellà de l'alcalde de Perpinyà, Louis Aliot, membre de Rassemblement National de Jean-Marie Le Pen.

Ignacio Garriga també ha rebut el suport dels diputats de Vox al Congrés Rocío de Meer i José María Figaredo, l'eurodiputat Jorge Buxadé, i el secretari general del sindicat de Vox (Solidaridad), Rodrigo Alonso, a més de la presidenta de les Corts Valencianes, Llanos Massó; el president del Parlament de les Balears, Gabriel Le Senne; i el vicepresident del govern de València, Vicente Barrera.

Yolanda Díaz participa en 3 mítings

La candidata de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, s'ha fet acompanyar al llarg de la campanya de diversos ministres, sobretot del català Ernest Urtasun, que és ministre de Cultura i portaveu estatal de Sumar, que ha fet actes tant amb la cap de llista per Barcelona com amb els candidats de Tarragona i Girona en solitari.

La vicepresidenta espanyola i líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha fet costat en dues ocasions a Albiach: primer a l'Hospitalet de Llobregat i una setmana més tard a Tarragona. Està previst que sigui també al míting final de campanya a Cornellà de Llobregat. El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, i la de Joventut i Infància, Sira Rego, també han trepitjat Catalunya per donar suport als comuns, que han comptat amb l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau en diversos actes, així com els diputats al Congrés Gerardo Pisarello i Aina Vidal.

ERC, Junts, CUP i Cs, sense polítics espanyols

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acompanyat el cap de llista, Pere Aragonès, a la majoria d'actes de la campanya. Tant pel que fa als mítings de les tardes, com a algunes rodes de premsa dels matins, com va ser el cas de l'1 de maig. També hi han assistit regularment la vicepresidenta i número dos de la llista, Laura Vilagrà, així com el gruix de consellers i conselleres, als actes de la tarda (al marge de si repetien o no a les llistes). D'altres partits va participar-hi, en l'acte a Girona, el diputat d'EH Bildu al Congrés Jon Iñarritu.

En els mítings de la candidatura de Junts+ hi ha participat una part important dels candidats en posició de sortida, que s'han dividit en funció de les comarques que aquell dia pujaven a Argelers. També hi han intervingut, al costat de Carles Puigdemont, els principals alcaldes de Junts. En canvi, l'expresident Jordi Pujol va intervenir en un acte previ a la campanya, mentre l'expresident Artur Mas ho va fer en un acte a Vilassar de Mar al costat de Míriam Nogueras.

Els membres de la CUP que han acompanyat més la cap de llista, Laia Estrada, en aquesta campanya electoral han estat la número dos per Barcelona, Laure Vega, i el número quatre, Xavier Pellicer. A banda dels candidats territorials, també ha destacat la participació de l'alcalde de Girona, Lluc Salellas; els exdiputats del Parlament Eulàlia Reguant i Pau Juvillà; els exdiputats al Congrés i al Parlament Albert Botran i Mireia Vehí; i la dissenyadora gràfica Oliva Serra. A l'acte final de campanya hi haurà els exdiputats Anna Gabriel i David Fernàndez i l'exregidora Núria Gibert. En els actes s'hi ha pogut veure, entre els assistents, l'advocat Benet Salellas; i la portaveu del Sindicat de Llogateres Carme Arcarazo.

El candidat de Cs, Carlos Carrizosa, ha fet la campanya electoral pràcticament sol, almenys pel que fa a la seva exposició mediàtica. Als actes l'han acompanyat principalment el cap de campanya, Jordi Cañas; la número 2 per Barcelona, Marina Bravo, i el diputat i membre de l'equip de campanya Joan Garcia. El primer cap de setmana Carrizosa va tenir el suport d'una desena de líders autonòmics del partit i per a l'acte central va recuperar les figures d'Arcadi Espada i Javier Nart.