Alberto Ginés, Erik Noya, Leslie Romero i Carla Martínez davant la seva oportunitat Olímpica: arriba l'examen per a París 2024

Xangai (16-19 maig) i Budapest (20-23 juny) són les dues ciutats escollides per depurar 30 de les 68 places destinades per a l'escalada a París 2024. Són dues ciutats que comparteixen el privilegi d'acollir una Sèrie de Classificatoris Olímpics que atorga bitllets olímpics no només a l'escalada esportiva, sinó també al breaking, bmx i skateboarding.

En el cas de l'escalada i a diferència de Tòquio 2020, la velocitat es deslligarà de la prova de ‘boulder’ i dificultat, duplicant-se així les medalles -de dos ors olímpics es passa a quatre-. Hi haurà 68 tiquets en total -20 escaladors i 20 escaladores a la combinada, i 14 escaladors i 14 escaladores en velocitat-. 30 ja han anat a parar als 6 millors representants de cadascun dels 5 continents després de les respectives proves classificatòries, i 8 estan destinades a escaladors i escaladores franceses (amfitrions) i a les anomenades places de la “universalitat”.

A Ginés li val accedir a les dues finals

Les 30 restants es dirimeixen entre la Xina i Hongria: 20 per a l'especialitat de ‘boulder’ i dificultat (entre masculí i femení) i 10 places més per a la prova de velocitat (entre masculí i femení). El màxim de punts al qual podrà aspirar cada escalador serà de 100. Per tant, 50 punts es posaran en joc a l'etapa de Xangai i 50 més a Budapest. El que és segur és que, en el cas de la modalitat combinada, qui es classifiqui a les dues finals sumarà prou per estar a París 2024.

Espanya, que va entrar per la porta gran d'aquesta nova disciplina olímpica amb el primer or masculí de la història amb Alberto Ginés (l'eslovena Janja Garnbret va tenir el mateix honor en el quadre femení), espera comptar amb participació olímpica per ratificar el bon estat de salut de què gaudeix l'escalada a Espanya, tant a nivell competitiu com a nivell de participació -per exemple l'espectacular esdeveniment internacional de Climbing Madrid-.

Per això treballen escaladors com els esmentats anteriorment:

Alberto Ginés (Càceres, 21 anys). ‘Boulder’ i dificultat: l'or olímpic treballa tant físicament com mentalment per arribar en bon nivell a la cita de Xangai i Budapest. L'extremeny va travessar un sotrac psicològic pel pes que va haver de suportar -amb 18 anys- després de la seva històrica medalla d'or i actualment es troba en una posició òptima per rendir al seu millor nivell.

Erik Noya (Caracas, 30 anys). Velocitat: subcampió del món el 2021, quart a la Copa del Món 2022 i campió de la Copa d'Europa d'aquell mateix any, la seva virtut més gran és la seva experiència i motivació davant el talent emergent a nivell mundial que ha sorgit durant el 2023.

Leslie Romero. (Sant Joan dels Morros, Veneçuela, 26 anys). Velocitat: la campiona d'Europa el 2023, actual campiona d'Espanya i novena de la Copa del Món d'aquell mateix any aspira a mantenir el ritme de rècord aquest any que la va portar a conquerir tantes parets en tan poc temps.

Carla Martínez. (Pallejà, 21 anys). Velocitat: la subcampiona d'Europa el 2023 vol continuar ascendint en la competició a nivell mundial.

Darrere d'ells n'hi ha més ja que, en total, l'actual selecció espanyola d'escalada esportiva està formada pels esportistes següents (categoria absoluta):

