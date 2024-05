Cens rècord per a les eleccions del 12-M: 5.754.840 ciutadans estan cridats a les urnes

Un total de 5.744.840 catalans i catalanes estan cridats a les urnes aquest diumenge. Es tracta d'un cens electoral rècord, mig milió mes que fa 25 anys i 130.773 persones més que el de les últimes eleccions al Parlament del 2021. També destaca que hi ha la xifra més alta de nous electors per haver complert 18 anys en dues dècades, 243.004 joves s'han incorporat al cens respecte fa tres anys. El 12-M hi haurà 2.695 col·legis electorals amb 8.940 meses. En total es mobilitzen 80.460 membres de la Mesa, incloent titulars i suplents. Del total d'electors, 4.278.966 corresponen a la circumscripció de Barcelona, 603.684 a la de Tarragona, 553.337 a la de Girona i 318.853 a Lleida. Gairebé 300.000 formen part del cens de residents a l'estranger.

Aquestes eleccions seran les que registren un cens més alt de les 14 que s'han celebrat des de la transició, amb 5.754.840 persones cridades a les urnes tenint en compte tot l'electorat. Són mig milió més que fa 25 anys, i 1,3 milions més que les primeres, celebrades el 1980. Respecte als últims comicis, hi ha més de 130.000 electors més que fa tres anys, l'augment més gran del cens en l'últim quart de segle.

En els comicis del 12 de maig s'incorporen al cens 243.004 persones per haver complert la majoria d'edat des de l'última cita amb les urnes al Parlament –es tracta d'una xifra més alta que en les anteriors (211.667) i, de fet, la més alta des del 2003, fossin després de legislatures més curtes o més llargues que la que ara acaba.

Pel que fa als mitjans materials, les eleccions comptaran amb 5.799.820 paperetes, 6.289.920 sobres de votació i 139.590 còpies de manuals per als membres de les meses

Diputats i candidatures en joc

Aquest 12-M s'escullen els 135 diputats del Parlament: 85 per a circumscripció de Barcelona, 18 per la de Tarragona, 17 per la de Girona i 15 per la de Lleida. Els ciutadans poden triar entre 64 candidatures i s'hi presenten un total de 2.164 candidats (1.038 dones i 1.126 homes). Unes xifres no gaire diferents a les de fa tres anys, quan s'hi van presentar 1.020 dones i 1.155 homes. Així doncs, hi ha 18 dones més i 29 homes menys entre els candidats.