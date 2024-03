Del treball i les vacances

Anna Pacheco (Barcelona, 1991) es pregunta si un turisme diferent és possible, perquè si és necessari no es qüestiona davant les evidències d’explotació capitalista que representa el model actual. En un altre interessant assaig de la col·lecció Nuevos Cuadernos Anagrama, l’autora ens ofereix un treball de camp que delata defectes i planteja nous escenaris.

Es tracta, es pregunta Pacheco, «d’imaginar si és possible un altre tipus de turisme al marge de les lògiques de servilisme, colonialisme i explotació». La periodista i antropòloga barcelonina va parlar amb treballadors d’hotels i es va infiltrar en reunions corporatives i sindicals posant en relleu les contradiccions entre l’apel·lació constant al luxe de l’experiència turística i la precarietat de les condicions dels treballadors. Una dialèctica que es manifesta des del mateix discurs de l’empresa penetrant les relacions de desigualtat que generen situacions com la hustle culture, que podríem traduir per la cultura d’anar atrafegat: treballadors del sector turístic i hoteler que completen amb altres feines un sou escàs però que és percebut com la remuneració d’un lloc en el qual són només de pas. Pachecho comenta casos de turisme sostenible que van a l’arrel: repensem com treballem i potser no caldrà evadir-nos per descansar.