Ben Affleck i Matt Damon, estrelles de Hollywood i amics des de la seva joventut, tornaran a treballar junts en un thriller de segrestos -titulat Animals- que produirà Netflix. Després de l’èxit aconseguit per tots dos amb el film Air, Affleck exercirà com a director i Damon serà el protagonista en aquesta nova pel·lícula de la qual encara no han transcendit més detalls sobre la trama.

Segons ha detallat Netflix en un comunicat, el guió anirà a càrrec del britànic Connor McIntyre (The Jury) i la producció recaurà a Artists Equity, companyia que Affleck i Damon van fundar el 2022 per compartir beneficis entre el seu equip, juntament amb Brad Weston i Collin Creighton, de Fifth Season, que també van tenir aquest paper a Air.

Air, la primera vegada que Affleck dirigia a Damon, va ser una de les millors estrenes d’Amazon com a estudi aconseguint més de 90 milions de dòlars de recaptació a la taquilla internacional. En aquesta pel·lícula, Damon va interpretar l’executiu de Nike Sonny Vaccaro i Affleck va fer un paper secundari com el fundador de Nike Phil Knight.

Ben Affleck es troba actualment centrat en la seqüela de la cinta El Contable ( 2016) però, segons la premsa especialitzada a Hollywood, podria iniciar el rodatge d’Animals els propers mesos i continuar amb amb la citada seqüela a finals d’any dins de la seva atapeïda agenda. Per la seva banda, Matt Damon va integrar recentment el repartiment d’Oppenheimer, fins ara la pel·lícula del curs coronada als Globus d’Or i màxima favorita als Óscar amb 13 nominacions.

Affleck i Damon van col·laborar com a guionistes en la reeixida Good Will Hunting (L’Indomable Will Hunting, 1997), que els va valer l’Óscar en la categoria de millor guió original. Posteriorment van protagonitzar Dogma (1999) i van coguionitzar The Last Duel (El último duelo, 2021’), dirigida per Ridley Scott, entre altres projectes.