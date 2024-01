Expatriadas, la nova sèrie de televisió protagonitzada per Nicole Kidman, centrada en la vida dels expatriats a Hong Kong, ha estat criticada per la seva suposada representació negativa de la ciutat, cosa que ha portat el seu aparent censura al territori.

La producció de sis capítols, dirigida per la cineasta nord-americana d’origen xinès Lulu Wang, narra la vida de tres dones nord-americanes que viuen a Hong Kong durant l’any 2014, mentre afronten una tragèdia comuna enmig d’una tensa dinàmica de diferències socials i un panorama polític cada cop més tens amb protestes als carrers.

Tot i la seva estrena el passat divendres a la plataforma Amazon Prime Video, el públic local no va poder accedir als dos primers episodis de la sèrie, però sí a través d’una xarxa privada virtual (VPN), serveis de pagament per connectar-se a servidors estrangers i així poder accedir a pàgines web censurades en un territori. Les autoritats hongkoneses han negat haver vetat la sèrie -que retrata el Moviment dels Paraigües en favor de la democràcia, en què la ciutat es va veure sacsejada per multitudinàries protestes el 2014- al·legant que el públic local no hi pot accedir a causa de restriccions de la plataforma del gegant del comerç electrònic.