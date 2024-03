L’actriu Carmen Machi encapçala el repartiment de Celeste, la nova sèrie original de Movistar Plus+, creada pel guionista Diego San José i coproduïda amb 100 Balas (The Mediapro Studio), que s’estrenarà al llarg d’aquest 2024. Guardonada amb un Goya, tres premis Max de teatre, dos Fotogramas de Plata i un premi Ondas, entre els prop de 40 guardons que atresora, Carmen Machi intepretarà en aquesta ficció a Sara Santano, una inspectora d’Hisenda a qui li ofereixen un cas més important quan és a punt de signar la seva prejubilació.

Per a Machi ficar-se en la pell d’un ésser gris i moix com Sara Santano «ha estat un regal immens». «Quan en Diego em va trucar per dir-me que havia escrit alguna cosa pensant en mi, em vaig emocionar moltíssim. Ha creat un personatge ple de silencis i que té tela, a més està envoltant d’un càsting fantàstic» ha assegurat, segons un comunicat.

L’actriu, coneguda per haver treballat en sèries com Siete Vidas o Aída i en pel·lícules d’èxit com Ocho apellidos vascos o Villaviciosa de al lado, assegura que, tot i que en un primer moment s’ho va pensar, aquest projecte «no és una comèdia».

Per a Diego San José, Celeste neix de repte d’aixecar un thriller vertiginós al voltant del personatge més gris que se’m pot ocórrer: una inspectora d’Hisenda de seixanta anys que viu sola i que no té cap habilitat especial. «Perquè aquest projecte tracta de ser això, una persecució al límit dins de l’univers gris i depriment de l’Agència Tributària» rebla. San José és el creador de la trilogia Vota Juan, Vamos Juan i Venga Juan, guanyadores del premi Feroz a Millor Comèdia de Televisió dels anys 2021 i 2022.

Al capdavant de la direcció dels sis episodis que componen Celeste s’hi posarà la cineasta barcelonina Elena Trapé, guardonada amb tres Biznagas al Festival de Màlaga (Millor Pel·lícula, Millor Direcció i Millor Guió) per pel·lícula Las Distancias.