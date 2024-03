Edurne diu adeu a 'Got Talent' després de gairebé 10 anys com a jurat: "Ha estat una decisió difícil"

Edurne posa fi a una important etapa com a jurat de la versió espanyola de 'Got Talent'. La cantant va anunciar aquest passat dimarts que no continuarà en la taula del jurat de la pròxima edició del format en Telecinco després d'haver-se assegut en ella des dels seus inicis, l'any 2016.

"Avui us vinc a explicar una cosa important per a mi. Després de 10 anys inoblidables, la pròxima temporada de 'Got Talent' no estaré amb la resta dels meus companys gaudint del talent i la màgia", ha començat dient Edurne en el seu compte oficial d'Instagram.

"Ha estat una decisió difícil de prendre perquè aquest programa ha estat per a mi una de les coses més especials que he fet en la meva carrera. Allà he après i he crescut com a professional i com a persona. He plorat, he rigut, m'he barallat, he ballat… Em sento tan agraïda amb el programa, amb la productora i amb la cadena per haver-me donat un espai i cura com si fossin la meva família", ha continuat.

La cantant també ha aprofitat la publicació per a agrair als seus companys de format la seva experiència amb ells: "Gràcies a tots els meus companys del jurat i Santi per haver fet l'experiència encara més bonica. M'emporto un trosset de cadascun d'ells. I a tu, estimat Risto… no se m'ocorre ningú millor amb qui haver compartit tants moments davant i darrere de la càmera. Us estimo".

"Ara començo una nova etapa centrada en el meu nou disc. Sento que he donat tot el que podia donar al programa i a l'audiència i que ara necessito donar-li un espai més especial a la meva música. Portaré sempre en el cor a 'Got Talent'. I vosaltres, els que tant estimeu aquest programa, tindreu sempre el meu passi d'or", ha sentenciat l'artista.