Escàndol a 'Bailando con las estrellas': Aparten un professor de ball pel que va passar amb Elena Tablada als assaigs

Nou drama a Bailando con las estrellas (Telecinco). I aquesta vegada no ha estat per la valoració del jurat, com li sol passar a Bruno, de Los Mozos de Arousa. La mala relació entre Elena Tablada i el seu professor de ball, Adrián Esperón, ha provocat que el ballarí hagi fet un pas al costat i estigui valorant abandonar el concurs per no entorpir l'evolució de la coneguda empresària.

En la gala d'aquest cap de setmana Elena Tablada va preparar un pasdoble amb 'On the floor', acompanyada com sempre d'Adrián Esperón. I, per descomptat, hi havia cert interès per veure com els hauria anat la setmana de preparació ja que en l'anterior es va viure un dels pitjors moments del programa, una tremenda esbroncada entre tots dos. El pasdoble en va ser una mostra més. El ball va estar marcar per la tensió i els membres del jurat ho van notar.

I va explotar la bomba. Esperón va deixar tothom amb la boca oberta quan, acabada l'actuació, va dir: ''No ho volia dir res abans perquè volia ser professional i no causar cap problema (...) Confio en el seu talent , però noto que no connecta amb mi, podria dir-se que no li serveixo de professor i així m'ho ha transmès aquesta setmana”. Seguidament, va demanar un canvi de professor per a Tablada: ''Jo vull ser professional, que ella aconsegueixi un bon paper en aquest concurs, per això faig un pas al costat. No vull perjudicar-la. Faig una petició al programa perquè la posin amb un altre professor".

Després de tot, el jurat va valorar l'actuació del duo i Tablada va aconseguir un total de 35 punts.