Eurovisió en català i un magazine de Danae Boronat, les novetats de TVE-Catalunya

Després d'una Setmana Santa d'allò més intensa, amb les sortides inesperades de la presidenta de RTVE i el director de continguts, la corporació té pendent l'aprovació aquest dijous 4 d'abril del fitxatge de David Broncano. Però la contractació del presentador de 'La resistencia' no és l'única incorporació sonada a les files de l'ens públic. Danae Boronat, que va estar al capdavant de l'última etapa de 'Zona Franca' de TV3, s'incorpora el dilluns 8 d'abril a La 2 per posar-se al capdavant d'un nou magazín de tarda diari per a la desconnexió en català, 'L'altaveu '.

El programa, que s'emetrà cap a les 17.15 hores, es dividirà en dos blocs. Al primer, es tractaran els temes del dia complementant-los amb testimonis i directes, mentre que al segon hi tindran cabuda continguts de 'lifestyle' i tendències. "Serà un programa d'actualitat amb un to distès, amb bon rotllo, perquè la gent s'ho passi bé", afirma Boronat, que també seguirà al capdavant de les retransmissions del futbol femení a TV3. La periodista, especialitzada en esport, assegura que no té cap espineta clavada per la no renovació de 'Zona Franca', del qual es va fer càrrec després de la marxa del seu presentador original, Joel Díaz. "Avui no estaria aquí sense l'experiència prèvia del 'Zona Franca'", assegura.

Criança amb Gemma Nierga

'L'altaveu' obrirà una nova finestra d'emissió en català a La 2, un idioma que també se sentirà en una altra franja nova, dissabte a la tarda (a partir de les 20.30 hores). Serà de la mà de dos espais relacionats amb la criança: la sèrie creada i protagonitzada per Aina Clotet 'Això no és Suècia' (que ja es va estrenar a TV3 i a les plataformes RTVE Play i 3Cat) i el programa 'Farem el que podrem ', presentat per Gemma Nierga.

La periodista, que continuarà també al capdavant del Cafè d'idees, abordarà els reptes de la paternitat i la maternitat de la mà d'experts, pedagogs, psicòlegs i mitjançant personatges famosos que explicaran les seves experiències, com Martina Klein, Judit Mascó, Jordi Basté i Eduard Farelo. "La nostra idea és mostrar al públic que ningú no està sol, que a tots ens ha passat el mateix", assenyala Nierga sobre un espai que també donarà veu a nens i adolescents.

Una altra de les novetats en català de La 2 serà 'De carrer', que s'estrenarà el proper 14 d'abril, un espai on David Fernández i Nerea Sanfe recorreran carrers de Catalunya per descobrir les seves històries. "Parlarem amb experts, amb botiguers i amb veïns que hi han viscut sempre", avança Sanfe, que es va donar a conèixer com a reportera de l''APM?'.

Eurovisió en català

El català també sonarà a Eurovisió. Per primera vegada, la final del famós festival es podrà escoltar en aquest idioma amb els comentaris de Sònia Urbano i Xavi Martínez, a Ràdio 4 i en dual a La 1. A més, RTVE Catalunya estrenarà el documental de Jero Rodríguez 'Catalunya, 12 punts ', que repassarà els grans moments dels catalans que han participat al certamen. De fet, Catalunya és la comunitat que més artistes hi ha aportat.

El documental inclourà declaracions de cantants com Salomé, José María Bacchelli, Nina, David Fernández (Chikilicuatre), Alfred García i Miki Núñez, i experts com Reyes de l'Amor, Luis Troquel, Àlex Marteen i Xavi Martínez.

Amb aquests nous programes en català, la programació en aquest idioma a TVE es "diversifica", incorporant-se "puntualment" a canals de RTVE que estan fora de la franja que té assignada aquest contingut, segons el director de RTVE Catalunya, Esteve Crespo, que ha avançat que aquesta redistribució donarà lloc a un augment de la programació en català "en moments assenyalats".

El 14 d'abril també tornarà a La 2 el programa de plantes 'Va de verd', amb María Gómez, mentre que un altre clàssic de La 2 en català, 'Noms propis', canvia de plató i de decorat. A més, Oriol Nolis i Marta Català estrenaran el nou 'podcast' de Ràdio 4 i RTVE Audio sobre desapareguts 'Codi 6'.