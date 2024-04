Ana Boyer, guanyadora de 'Baker Off' en una final molt igualada

'Bake Off' (TVE) ha viscut la seva edició més disputada (i divertida) i la cirereta va ser la gran gala final d'aquest dimecres a la nit on Ana Boyer es va coronar vencedora i nova dama de la rebosteria davant de Rocío Carrasco, Alba Carrillo i Blas Cantó.

Lloats pels seus companys i també pel jurat del programa, els quatre finalistes van aconseguir superar els nervis davant les diferents proves per presentar uns treballs impecables. Però, més enllà de cuina, la gala també va servir per arrencar petites confecions als seus protagonistes.

Feliç per la seva evolució al programa, Ana Boye reconeixia que fora de 'Bake Off', el seu principal èxit és la seva família: "Els meus fills són la cosa més preciosa que he fet. El meu marit diu que fins que no tinguem la nena no pararem. Si ve una nena perfecte i si no, també” reconeixia. Per la seva banda, Rocío Carrasco responia a la mateixa pregunta: "Seguir vivint, aquest ha estat el meu gran èxit". I, mirant enrere, va afirmar que en un dia tan especial com aquell només podia pensar en una persona, la seva mare: "Ella hagués estat aquí, fent volteretes".

Alba Carrillo va ser la primera eliminada de la nit després d'una segona prova fallida deixant els seus companys Rocío, Ana i Blas competint pels 100.000 euros finals.

I, arribat l'últim repte, amb un impressionant pastís inspirat en la seva pel·lícula favorita i que compartia amb el seu pare, 'Agent 007', Ana Boyer es va convertir en el guanyadora d'aquesta edició. La van ajudar el seu germà, Julio Iglesias, i el seu marit, Fernando Verdasco.