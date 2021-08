Sonen tambors de protestes a la construcció de Catalunya. Els empresaris catalans no volen pagar els increments pactats per al conjunt d’Espanya i els sindicats amenacen amb mobilitzacions a partir de setembre, que anticipen una tornada d’estiu calenta pel bloqueig de la negociació col·lectiva. La tensió es palpa en un escenari en què la construcció comença a repuntar amb vigor després de la severa caiguda de l’activitat experimentada a l’inici de la pandèmia i de la qual encara no s’ha recuperat. Les perspectives de futur són les de seguir en aquest camí de retruc, gràcies en part al desplegament dels fons europeus i la reactivació de les licitacions públiques. I, mentrestant, part de l’empresariat reconeix que li està costant trobar treballadors per a les seves obres.

L’actual conveni vigent del gremi de la construcció per a tot Espanya estableix uns increments del 2,5% per a aquest 2021. Sobre aquest paraigua general, a cada comunitat tenen autonomia les patronals i els sindicats per pactar les seves pròpies particularitats. I a Catalunya hi ha tensió entre les parts per la resistència dels empresaris a assumir aquest increment salarial ja pactat. «El sector no està per tirar coets», afirma el president de la Cambra de Contractistes de Catalunya, Joaquim Llansó.

En aquest segon trimestre de 2021 hi ha hagut un intens repunt del 15,4% d’activitat a Catalunya.