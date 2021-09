El compliment de l’Agenda 2030 i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per les Nacions Unides per erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i frenar el canvi climàtic, emmarquen les línies de treball de la Diputació de Barcelona. En el Pla d’Actuació del Mandat (PAM) de la corporació per al període 2020-2023, hi ha 16 objectius estratègics que són una versió localitzada dels ODS amb una adaptació a la realitat de cada territori, i amb 21 projectes transformadors vinculats als principals àmbits de l’Agenda 2030 que fan referència a les esferes conegudes com ‘les 5 P’: persones (people), prosperitat (prosperity), aliances (partnership), pau (peace) i planeta (planet).

Una de les 16 grans línies estratègiques marcades per aconseguir abans del 2030 és l’adopció de mesures urgents per combatre el canvi climàtic, vinculada amb l’ODS 13. En aquesta línia, l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona ha centrat la seva tasca en la mitigació i adaptació al canvi climàtic participant en el Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia, la iniciativa europea per canalitzar i reconèixer la participació del món local en la lluita contra el canvi climàtic.

Seguint el lema ambientalista ‘Pensa globalment, actua localment’ (Think Global, Act Local) en el qual s’apressa la població a tenir en compte la salut del conjunt del planeta realitzant accions petites i comunitàries, la Diputació de Barcelona treballa mà a mà amb els municipis, amb l’objectiu de buscar solucions a problemes globals des d’una perspectiva local i transversal.

Des de l’any 2009, l’Àrea d’Acció Climàtica ha redactat més de 250 plans municipals d’acció per al clima i l’energia, un programa de gran abast que ha permès dissenyar més de 10.000 actuacions, de les quals més de la meitat ja estan executades o en curs, arribant a un 98% de la població de la província de Barcelona. Unes actuacions que s’emmarquen en l’ODS 11 per aconseguir que les ciutats siguin inclusives, segures, resilients i sostenibles. Els resultats posen de manifest que s’han estalviat més de 5,3 milions de MWh d’energia i s’han reduït aproximadament el 18% de les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

De cara al futur es vol arribar a una reducció del 55% de les emissions per a l’any 2030. Segons l’últim informe del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), òrgan de les Nacions Unides, si no es redueixen de manera immediata i de global aquestes emissions, es preveu arribar a un escalfament d’1,5 °C durant els pròxims 20 anys.

Energies renovables

Un altre àmbit de treball de la Diputació de Barcelona se centra en la promoció de les energies renovables, actuació que s’emmarca en l’ODS 7 de garantir l’accés a una energia assequible, segura i sostenible, inclosa en els projectes transformadors del Pla de Mandat Renovables 2030. Així es promociona la biomassa, emmarcada amb l’ODS 12 de garantir modalitats de consum i producció sostenibles, amb la gestió sostenible dels boscos que enllaça amb l’ODS 15. En aquest àmbit també s’hi inclou l’energia fotovoltaica, que està experimentant un impuls intens, especialment en municipis petits, gràcies a l’aportació financera dels projectes europeus i dels fons Next Generation.

Programes com ara ‘Passa l’energia’ i ‘Auditories i intervenció en vivendes en situació de pobresa energètica’ incideixen en la justícia energètica per a persones vulnerables, i altres, com a ‘A-prenem el sol?’, o el ‘Programa 50-50’, ja estan en marxa. Des de la Diputació de Barcelona també es realitzen campanyes com la ‘Setmana Europea de l’Energia Sostenible’, i s’exploren fórmules innovadores de transició energètica.

Objectiu 2030

El treball des de l’Àrea d’Acció Climàtica s’alinea amb l’Agenda 2030 en els camps de mobilitat sostenible, qualitat de l’aire, cicle integral de l’aigua i gestió de la biodiversitat urbana, participant en un conjunt d’accions que encaixen amb l’esperit transversal del desenvolupament sostenible, per arribar a una transformació social en un futur fixat pel 2030.