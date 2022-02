Refinançar deutes ha esdevingut una de les grans amenaces per al teixit empresarial espanyol. És una de les conclusions de la trobada celebrada aquesta setmana i organitzada per l’empresa de finançament Kreedit i el portal especialitzat Economist & Jurist. En moments de tipus d’interès relativament baixos i l’amenaça d’un creixement imminent del preu dels diners a Europa, Espanya sembla consolidar-se com el país amb les empreses més vulnerables al tancament els propers mesos malgrat el context de recuperació econòmica general.

Per a Jordi Solé Tuyà, soci i director executiu de Kreedit, «ens trobem en una situació en què la viabilitat empresarial a Espanya depèn en excés del refinançament» després d’un any de garrotada en els ingressos per a la majoria d’empreses, increment de les despeses i consciència de reactivar les inversions per així no perdre el ritme de la recuperació.

Problemes de liquiditat

Solé va advertir que moltes empreses han optat per finançar les seves pèrdues a través de deute, cosa que permet diluir l’impacte en uns quants anys, mentre que altres han substituït el finançament circulant (derivat dels pagaments recurrents dels seus clients i el saldo del qual no havien de tornar mai) per préstecs que s’han d’anar tornant per força. Com a conseqüència d’aquestes solucions financeres, les pimes afrontaran problemes de liquiditat de manera més habitual que abans de la pandèmia.

«En el cas d’aquelles que van acudir als préstecs ICO, malgrat el seu aval del 80%, es troben en una situació en què els bancs es mostren tancats a concedir finançament, especialment si són empreses que ja no tenen una inversió atrapada a salvar», va assenyalar Solé.

Segons dades del Banc Central Europeu, al voltant del 7,1% de les petites i mitjanes empreses estan en «situació de vulnerabilitat econòmica». Tot i que aquest ha estat un mal històric i endèmic en l’entramat empresarial espanyol, el parèntesi que ha suposat la pandèmia aguditzarà els problemes en efectes previsibles de segona ronda. «Entre les previsions de Kreedit hi ha un nivell de concentració bancària que retirarà (encara més) liquiditat a les empreses, l’esgotament dels avals de l’ICO i una constant escassetat de liquiditat al mercat per finançar les empreses», explica Solé. Aquest expert en finançament empresarial considera que els 140.000 milions d’euros del Pla de Recuperació Europeu (Next Generation EU) no aportaran liquiditat sinó només finançament per a projectes. En aquest sentit, no seran un salvavides per a les anomenades empreses zombi (amb activitat però creixents pèrdues i per tant condemnades al tancament).

L’últim Informe Europeu de Pagaments elaborat per Intrum revela que el 72% de les pimes reconeixen que han d’acceptar terminis de pagament més llargs dels que li agradaria. Aquest és un problema més per assumir nous projectes finançats pel sector públic.

Finançament familiar

Davant d’aquestes advertències de professionals molt vinculats amb el finançament empresarial, els experts aconsellen que l’emprenedoria es fixi en capitals privats de familiars i amics més que en finançament d’un retorn inexcusable. Adaptar les inversions al capital circulant, reduir l’operativa bancària per conservar la confiança de la banca i evitar deutes amb les administracions públiques solen ser requisits imprescindibles. El refinançament és un recurs útil si s’aborda amb mesura.

El preconcurs de creditors serà per a moltes empreses el tràmit final. Les darreres dades que ha ofert la Central de Balanços del Banc d’Espanya apunten que el 19,2% de les empreses que tenen menys de 250 empleats van tancar l’exercici el 2020 per «causa legal de dissolució per pèrdues», una situació que es dona només quan la valoració del seu patrimoni net és inferior a la meitat del seu capital social, és a dir, quan les empreses deuen més diners del que valen.

Increment del 34%

Durant l’any 2021 es van registrar 5.862 concursos i 27.760 dissolucions a Espanya, segons l’Estudi sobre Concursos i Dissolucions realitzat per Informa D&B, líder en el subministrament d’Informació Comercial, Financera, Sectorial i de Màrqueting. L’increment en el nombre de concursos respecte els que es van produir l’any anterior va ser del 34%, encara que el 2020 a causa de l’estat d’alarma van disminuir aquestes xifres. Tot i això, es tracta de la quantitat més elevada assolida des de l’any 2014. Les dissolucions, per la seva banda, van créixer un 20% en aquests últims 12 mesos i cal remuntar-se fins a l’any 2013 per trobar una xifra més elevada.