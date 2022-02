El bar restaurant La Pineda, que des del 1947 fins al 2014 va ser un punt de referència en la Manresa de la restauració i l’oci, tornarà a obrir portes el proper mes de març, ara al local que ocupava fins abans de la pandèmia el restaurant Sivins a les Bases de Manresa. El nou establiment, que durà per nom La Pineda 1947, es presenta com un «bar gastronòmic» que pretén ser un lloc de trobada intergeneracional en qualsevol hora del dia i amb una oferta culinària adaptada a totes les butxaques.

La vintena de socis que integren la societat responsable de La Pineda des del 2007 fins al 2014, la mateixa que gestiona el restaurant del Kursaal, han invertit «més de 200.000 euros» a renovar la decoració de l’antic Sivins, un projecte signat per l’interiorista Marc Borrós, que vol recordar en alguns elements La Pineda original.

La Pineda 1947 obrirà de dilluns a dissabte de 8 del matí fins després de sopar amb un aforament per a cent persones i «amb una oferta per a cada moment del dia», diu el gerent, Jordi Ruiz. «Volem que sigui un lloc amb solera, on es pugui consumir des d’un entrepà o uns embotits a un chuleton», apunta Ruiz. «El que havia fet La Pineda entre el 2007 i el 2014 però adaptat als nous temps». Un present que ha vist canviar els hàbits dels consumidors: «Abans se sortia els divendres i dissabtes, i ara ja es fa cada dia. A més, hem passat dels menús de primer, segon i postres al menú de picar. Ara es vol una oferta amb menys despesa però consumir més sovint», diu Ruiz. Amb aquestes premisses, el tiquet mitjà de la nova Pineda oscil·larà entres els 22 i els 23 euros, segons el gerent.

«Ja tenim una línia de treball reconeguda al Kursaal, però aquí buscarem una carta més informal, amb un tiquet mitjà més econòmic», avança Ruiz, que afirma que la terrassa del local estarà oberta tot l’any, calefactada. L’obertura de l’establiment comportarà la creació d’una dotzena de llocs de treball.

Per a la restauració torna a ser un bon moment, assegura Jordi Ruiz. «La gent té moltíssimes ganes de sortir, de restauració. Hem patit molt durant la pandèmia, com tothom, però quan s’ha pogut obrir hem notat aquestes ganes». Per a Ruiz, a més, «Manresa necessitat novetats, que és el que fa que la gent surti». En aquest sentit, segons Ruiz a l’oferta dels bars de la capital del Bages «falta especialització». Especialment, diu, a les Bases, «el nou centre de Manresa, on ara hi ha molt fast food». Per això el projecte La Pineda 1947, «un Kursaal amb estovalles de paper», que dirigirà des dels fogons Juan Steffens, el mateix xef del restaurant del teatre.