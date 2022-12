La Cambra de Tarragona ha impulsat un manifest per donar suport al projecte del Hard Rock. El text, signat per una quarantena de cambres, administracions públiques i agents econòmics del territori, exigeix al Govern que "acceleri els tràmits administratius per a l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic" la reordenació de l'àmbit del CRT de Vila-seca i Salou per implantar el complex d'oci i turisme. Els alcaldes de Vila-seca, Pere Segura, i de Salou, Pere Granados, han reclamat a la Generalitat que fixi una data per aprovar el pla director. Segura ha demanat que sigui un projecte "prioritari" per a l'executiu d'Aragonès, mentre que Granados ha tornat a carregar contra ERC, acusant-los de fer "política sectària".

El manifest ja ha rebut el suport d'una quarantena d'administracions locals com l'Ajuntament de Reus o el de Cambrils i també la Diputació de Tarragona. A més a més, l'han signat actors econòmics i socials com PIMEC, l'AEQT, el Port de Tarragona o la URV, entre d'altres. El text exigeix al Govern l'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) per desbloquejar el complex turístic i ressalta que el Hard Rock "és un projecte estratègic per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, que comportarà una important inversió i la generació de molts llocs de treball". La presidenta de la Cambra de Comerç de Tarragona, Laura Roigé, ha estat l'encarregada de llegir el document consensuat. Roigé ha assegurat que el macrocomplex d'oci garantirà "la continuïtat d'un model econòmic d'èxit basat en la modernització constant del sector turístic". A l'acte no hi ha assistit cap representant de la Generalitat ni de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona. Fixar una data per al PDU Els alcaldes de Vila-seca i de Salou han demanat al Govern que posi una data per aprovar definitivament el PDU. Pere Segura ha recordat que l'Ajuntament de Vila-seca també va fer al·legacions al projecte, però ha insistit a fixar "un horitzó raonable", ja que "d'inversions milionàries com aquestes", el país "no en va sobrant". El seu homòleg salouenc ha estat més dur. "Ja n'hi ha prou d'ambigüitats", ha recriminat. "Lamentem que aquí no estiguin els representants d'Esquerra Republicana perquè ells representen, no només al partit, sinó a tot el territori. Això és fer política sectària", ha afegit. Ara mateix el projecte del Hard Rock està paralitzat després que un informe desfavorable del departament d'Acció Climàtica sobre el nou PDU i el compliment dels requisits ambientals de la zona on s'ha d'ubicar el futur macrocomplex. Com va advertir Granados la setmana passada, Segura ha confirmat que les reunions entre els americans i el consorci estan aturades, però ha assegurat que els promotors, "abans de continuar redactant el projecte, volen ser coneixedors d'aquests aspectes mediambientals per incorporar-los". Signatures per aturar-lo La Plataforma Aturem Hard Rock va publicar també un manifest fa unes setmanes amb una cinquantena de personalitats de la política, la cultura i la ciència que rebutgen el projecte i demanen aturar-lo. La Comissió d'Urbanisme del Camp de Tarragona s'ha de reunir el pròxim 14 de desembre i no es descarta que el PDU estigui en l'ordre del dia.