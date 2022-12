La Comissió Europea, juntament amb l'Agència Internacional de l'Energia (IEA, per les seves sigles en anglès), proposa invertir al voltant de 100.000 milions d'euros durant el pròxim exercici en diferents mesures per reduir la factura de la llum de cara a l'hivern del 2023. En una roda de premsa celebrada aquest dilluns, la presidenta de l'executiu comunitari, Ursula Von der Leyen, ha assegurat que l'hivern vinent serà "molt més dur" i ha instat el Consell que estigui preparat per arribar a acords en matèria energètica. "L'hivern del 2023 comença ara", ha remarcat. Segons els càlculs de la Comissió, la despesa suggerida –que inclou mesures com l'impuls de les renovables i la renovació d'habitatges- quedaria amortitzada en dos anys.

Les propostes llançades són diverses. En primer lloc, Brussel·les advoca per incentivar la renovació dels habitatges, sigui millorant els aïllaments tèrmics o renovant els sistemes d'il·luminació actuals per altres de més sostenibles. En segon lloc, parla d'accelerar la implementació de les energies renovables a través d'una agilització dels permisos necessaris per poder construir parcs eòlics i solars. La Comissió també veu "imperatiu" que es renovin els sistemes de calor de les llars. Segons les dades donades a conèixer aquest dilluns per l'executiu, un terç de les llars de la Unió Europea encara utilitzen gas per escalfar-se, un sistema que la Comissió vol que canviï i passi a ser elèctric. El quart punt se centra a canviar els hàbits de consum, una mesura que tindria un cost molt reduït, però que permetria estalviar grans quantitats d'energia. "Si aconseguim reduir en un sol grau –de 22 a 21- les temperatures a les llars, estalviaríem fins a 10 bilions de metres cúbics de gas", ha expressat el cap de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA), Fatih Birol. Aquesta quantitat que equivaldria a una tercera part de la bretxa que ha de cobrir actualment la Unió Europea en termes de subministrament. I com a cinquena mesura, la Comissió fa una crida als països exportadors de gas que siguin capaços d'aprofitar tot el gas possible, fins i tot aquell que es pot arribar a escapar en alguns processos per obtenir-lo. "Són mesures fàcils d'implementar i que estaríem disposades a costejar", ha insistit Birol. "Més esforços" de cara a l'hivern del 2023 Si bé l'executiu ha reivindicat les mesures que s'han implementat al llarg dels últims mesos per assegurar el subministrament i contenir la factura de la llum –les reserves mínimes de gas, nous acords comercials i topalls el preu de l'electricitat, entre d'altres-, Von der Leyen ha avisat que el pròxim hivern serà "molt més dur". Segons la dirigent alemanya, és probable que Rússia restringeixi encara més el flux de gas cap a Europa. En paral·lel, Von der Leyen ha recordat que l'hivern actual ha estat "força càlid" i que la política de covid zero de la Xina ha permès mantenir la demanda de gas en l'àmbit global a uns nivells estables. En aquest sentit, ha fet una crida per convertir diverses propostes legislatives en "realitat" i aconseguir-ho "de forma immediata". "Cada dia de retard comporta costos afegits; [...] està tot a les nostres mans", ha conclòs.