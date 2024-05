Els participants al programa de Punts d’Informació Turística descobreixen els atractius de Sant Feliu Sasserra

Un total de 34 participants del programa Punts d’Informació Turística (PIT) han fet una sortida a Sant Feliu Sasserra en el marc de les formacions que es porten a terme per tal de conèixer l’oferta turística de la comarca i poder orientar els seus hostes i clients a fer activitats i propostes al territori. La visita els ha permès descobrir les propostes turístiques d’aquest municipi, entre les quals destaca el Centre d’Interpretació de la Bruixeria i la Fira de Bruixes que té lloc el mes de novembre.

El Centre d’Interpretació de la Bruixeria de Sant Feliu Sasserra fa referència al món de les bruixes, remeieres i dones sàvies presents en la història del municipi, i està dividit en 3 àmbits. El primer es dedica a les creences i costums de la bruixeria popular, les formes de protecció envers aquest fenomen i altres costums relacionats amb la bruixeria d’aquella època. Seguidament, gràcies a un muntatge multimèdia basat en fets reals, es pot descobrir la persecució, la tortura i la mort d’aquestes dones condemnades per practicar la bruixeria en època Moderna. Per completar la visita al Centre d’Interpretació es pot fer un recorregut pel poble de Sant Feliu Sasserra tot coneixent la seva història fins a arribar al Serrat de les Forques, on s’explica la història de la bruixeria arreu d’Europa i qui eren les dones que van ser penjades allà mateix.

Participants del programa Punts d’Informació Turística (PIT) durant la sortida a Sant Feliu Sasserra / Bages Turisme

El conseller comarcal de turisme, Eduard Mata, destaca la importància de valorar tots els elements singulars i diferenciadors de la comarca, com és el cas de Sant Feliu Sasserra i la seva història vinculada a la Bruixeria. El CI de la Bruixeria és l’únic espai de Catalunya que tracta aquest tema i rep persones interessades de tot Catalunya i de tot el món per aprendre i descobrir més coses sobre aquestes dones i la història que les envolta.

Un tast de productes locals

La sortida ha comptat amb una visita al poble i un tast de productes locals, ja que aquest municipi rural destaca per la seva autenticitat i els seus embotits artesans elaborats per una empresa amb llarga trajectòria vinculada al poble, Bosch i Casals. La vista també ha servit perquè els participants en el programa es coneguin entre si i puguin fer treball en xarxa, creant productes i col·laboracions que beneficien al conjunt del territori. Les empreses han mostrat el seu interès a conèixer nova oferta i en viure de primera mà les experiències del territori per poder fer recomanacions als seus clients.

Actualment, hi ha 78 agents acreditats

El programa PIT Bages-Geoparc compta actualment amb 78 agents acreditats entre els quals hi ha biblioteques, administracions, oficines de turisme, centres de visitants i d’activitats turístiques, cellers, allotjaments, restaurants i comerços. El programa permet que diferents equipaments i serveis vinculats al turisme esdevinguin un espai de suport i informació per als turistes que visiten la comarca, on puguin rebre informació sobre l’oferta turística existent i suport en l’organització de la seva estada. Aquests punts són també centres col·laboradors del Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central. Es tracta d’un programa impulsat i finançat per la Diputació de Barcelona i que al Bages s’executa a través de l’àrea de Turisme del Consell Comarcal.

Les empreses que segueixen aquest programa adquireixen, a través de diferents sessions que tenen lloc al llarg de l’any, coneixements i eines per poder informar, orientar i acompanyar els turistes que visiten la comarca. L’objectiu de Bages Turisme és que la comarca pugui disposar del màxim número de Punts d’Informació Turística, ja que són de gran ajuda per al visitant.