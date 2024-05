Zelenski anul·la la visita a Madrid aquest divendres

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha anul·lat la visita que tenia previst fer a Madrid aquest divendres 17 de maig, segons han confirmat fonts de la Casa Real, una de les parades del periple institucional que el president d'Ucraïna havia de fer a Espanya.

L'agenda de Zelenski també preveia una visita oficial al Congrés dels Diputats, abans d'anar a la Zarzuela per dinar amb els reis Felip VI i Letizia. La Moncloa no havia confirmat si Zelenski es reuniria també amb Pedro Sánchez el mateix dia per signar un nou acord bilateral de seguretat, igual que els que el mandatari ucraïnès ha signat ja amb Alemanya, el Regne Unit, França i Itàlia.