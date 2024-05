Les deixalleries mòbils regalen gairebé 500 sacs de compost

Unes 500 persones usuàries de les deixalleries mòbils del Consorci del Bages per a la gestió de residus han rebut de regal un sac de compost de 5 litres, entre el 5 i l’11 de maig, per commemorar la Setmana Internacional del Compost. Es tracta d’un adob de gran qualitat per a horts i jardins que es produeix a la planta de compostatge del Parc ambiental de Bufalvent a partir de la fracció orgànica que la ciutadania separa a casa, i després d’haver passat per un procés de tractament i amb un control exhaustiu de la humitat i la temperatura.

Si aquesta fracció orgànica (restes de menjar i petites restes de poda) van a parar al dipòsit (abocador) perquè no s’han posat al contenidor o cubell que tocava, generen gasos i líquids en la seva fermentació. En canvi, amb aquest tractament es pot reutilitzar completament, contribueix a allargar la vida útil del dipòsit controlat i es transforma en un nou producte molt útil per a agricultura, horticultura i jardineria.

El compost del Parc ambiental es pot comprar durant tot l’any a les deixalleries del Consorci o directament al mateix parc. Però aquesta és la tercera vegada que, durant la Setmana Internacional del Compost, el Consorci regala sacs a les persones que fan ús de les deixalleries mòbils durant aquells dies, una iniciativa molt ben rebuda per part de la ciutadania i que ajuda a visibilitzar la importància de separar correctament l’orgànica a casa.