Puigdemont reunirà els diputats electes aquest dijous a Perpinyà per definir l'estratègia per intentar la investidura

Carles Puigdemont reunirà els diputats electes de Junts+ aquest dijous al matí a Perpinyà. Segons han confirmat fonts del partit, ha de servir per a fixar l'estratègia a seguir després dels resultats del diumenge. Puigdemont manté la seva candidatura a la investidura, com també fa el cap de files del PSC, Salvador Illa.

A diferència dels socialistes, però, les fonts consultades per l'ACN descarten que l'expresident obri una ronda de contactes amb els grups parlamentaris, sinó que centrarà els seus esforços a convèncer ERC, que per ara ha deixat clara la seva intenció de passar a l'oposició. Puigdemont justifica que és el candidat que pot obtenir més vots en segona volta. Hi suma 55-59 amb ERC i CUP, davant dels 48 de PSC i comuns.