La Generalitat dona 89 milions d’euros a Seat per electrificar Martorell

El Govern atorgarà una subvenció directa de 89 milions d’euros a Seat en els propers quatre anys per electrificar la planta de Martorell, dels quals 60 milions són fons propis i els altres 29 procedeixen d’una transferència directa del govern espanyol.

L’ajuda, autoritzada ahir pel Govern, arriba després que Seat i el grup Volkswagen aconseguissin 357 milions d’euros procedents del PERTE del vehicle elèctric, una quantitat que l’automobilística va considerar insuficient per dur a terme els seus plans d’electrificació a Espanya. D’aquests 357 milions, Seat rebrà 44 milions, que serviran principalment per electrificar la planta de Martorell, segons ha detallat la firma automobilística, que ha apuntat que 29 milions arribaran en forma de subvenció i 15 en préstecs. La resta dels recursos assignats en el PERTE aniran a parar a la seixantena d’empreses que participen en el projecte Future Fast Forward (FFF), que impulsen Seat i el grup Volkswagen. El projecte preveu assemblar vehicles elèctrics de petites dimensions a Martorell, la planta automobilística més important de l’Estat, a partir del 2025, i instal·lar a Sagunt una gigafactoría de bateries elèctriques.

El Govern destaca que la subvenció garanteix que a Martorell es fabricaran els elèctrics, el que requereix un procés d’adaptació dels centres de producció i la capacitació dels treballadors. L’executiu subratlla que el projecte FFF tindrà un impacte important en tota la cadena de valor del sector de l’automoció a Catalunya, amb un volum de compra a proveïdors de més de 600 milions d’euros. «Té una capacitat tractora perquè arrossega al conjunt de la indústria de l’automoció, garanteix el present i el futur de Martorell i milers de llocs de treball, així com impulsa Catalunya per fer un pas endavant i continuar sent un referent d’automoció al sud d’Europa», ha assegurat la Generalitat.

El Govern destaca a més que el projecte que impulsa Seat s’alinea amb els seus objectius de reindustrialització de Catalunya "en clau verda".

Seat, el grup Volkswagen i els seus socis en FFF, entre ells PowerCo, preveuen invertir 10.000 milions d'euros a Espanya per convertir el país en un hub de mobilitat elèctrica a Europa.

El pla contempla el desenvolupament d'un cotxe elèctric petit, l'electrificació de la planta de Martorell i la de Volkswagen a Pamplona i la instal·lació d'una planta de cel·les de bateries a Sagunt, de la mà de PowerCo Spain.

Seat, l'empresa industrial més important de Catalunya, va facturar 9.564 milions d'euros el 2021 i compta amb una plantilla de 14.590 persones.