Ametller Origen, companyia d’alimentació especialitzada en productes frescos i elaborats de qualitat, ha obert aquest dimecres un nou establiment, que disposa de 1.600 m2 i de 50 places de pàrquing per als clients, a la ciutat de Manresa, a la plaça de la Creu. La nova botiga ofereix un assortiment més ampli, amb una gran oferta de productes frescos i fruita i verdura de collita pròpia, així com plats cuinats, vins, formatges, carnisseria, la peixateria Torrents, el forn de pa i cafeteria Panet i la bacallaneria Oms de Manresa (amb bacallà, derivats, encurtits i plats preparats de peix. La companyia manté la seva estratègia comercial d’apostar per socis locals en l’espai inaugurat.

Josep Ametller, conseller delegat i cofundador d’Ametller Origen, ha explicat que «amb aquesta nova botiga volem seguir apropant als barris una alimentació saludable, plaent i neta i donar resposta a la demanda dels nostres consumidors, oferint un assortiment més ampli i una millor experiència de compra». I Ametller ha afegit que, «tanmateix, ens volem convertir en un pol d’atracció per a tots els manresans i bagencs que basen la seva alimentació en productes frescos i oferir-los un nou espai on poder fer la compra completa». Amb l’obertura d’aquest establiment, Ametller Origen ha reestructurat la seva presència a Manresa, que ha comportat el tancament de l’espai de la plaça Bages. La capital del Bages té tres botigues d'Ametller Origen, a la carretera de Vic, 15, al passeig Pere III, 80 i a la plaça de la Creu.