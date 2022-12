El proper Consell de Ministres, l'últim de l'any, aprovarà dimarts vinents ampliar dos anys addicionals el termini de desinversió de l'Estat a Caixabank. Amb aquest acord es prorroga fins al desembre del 2025 la data límit per vendre la participació que el FROB, el conegut com a banc dolent, manté en l'entitat. L'ampliació, indica el Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, persegueix assegurar "una major eficiència en l'ús dels recursos públics, maximitzant el valor de recuperació de la participació de l'Estat". El procés de desinversió, afegeix la mateixa font, ha de tenir en compte el "context actual d'incertesa" i la "volatilitat elevada" als mercats, així com el "potencial" de l'acció de CaixaBank.

El FROB manté actualment una única participació activa que va començar el 2013 amb l'adquisició del 68,69% de Bankia. Després de la fusió per absorció d'aquesta entitat per part de CaixaBank, el FROB va obtenir una participació del 16,12% del banc resultant. Un cop acabat el programa de compra d'accions i la reducció de capital aprovada ahir per l'entitat, la participació se situa aproximadament en el 17,3%. Aquesta serà la quarta ampliació del termini inicial de venda. La primera es va aprovar el desembre del 2016, la segona el 2018 i la darrera el febrer del 2021, amb una extensió del termini de desinversió fins al desembre del 2023.