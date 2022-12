Les compres en línia per Nadal són més freqüents que en cap altre moment de l'any. Segons un estudi de Webloyalty, l'e-commerce’ a Espanya va augmentar un 35% el darrer any de la pandèmia respecte a l'any anterior. Per desgràcia, en haver-hi més moviment, també es donen més estafes, sobretot, per Nadal.

En les línies següents descobriràs com evitar-les, però abans et convidem a conèixer els teus drets com a consumidor.

Com estan protegits els teus drets com a consumidor en les compres en línia per Nadal?

Comprar en línia comporta els mateixos drets que fer-ho en una física. Però hi ha més perills. De fet, si vols conèixer la teva vulnerabilitat legal pots realitzar aquest Test de risc legal en pocs minuts. Un cop el facis, veuràs amb sorpresa tots els riscos que assumeixes.

Com a consumidor tens una sèrie de drets que no es poden passar per alt:

Tres anys de garantia en qualsevol compra. Almenys 14 dies per tornar un producte o substituir-lo per un altre. També estàs cobert si un article és defectuós, ve malmès o no es correspon a la compra que has fet.

Què fer si la comanda no arriba a temps?

Un dels problemes més freqüents que els consumidors es troben a Nadal és que la comanda no arribi en el temps previst. En aquestes festes no rebre un regal a temps és tot un problema. En aquest cas, pots presentar una reclamació. Fins i tot sol·licitar danys i perjudicis, encara que el més probable és que només aconsegueixis tornar la comanda i recuperar els diners.

Si vols alguna cosa més, t'has d'apropar a l'Oficina d'Atenció al Consumidor i iniciar una reclamació. Això sí, et sol·licitaran força documentació per tramitar-la i és probable que hi hagis d'acudir en diverses ocasions per assolir el teu objectiu.

La millor forma d’enfrontar-te a aquests casos és a través de l’assessorament legal d’un advocat. Com saps, actualment es pot contractar aquest servei per un pagament mínim cada mes i tenir la tranquil·litat que les teves reclamacions les farà un advocat expert.

La reclamació d’un advocat fa més respecte i les possibilitats de sortir guanyant són més elevades. La part contrària sap que s'esgotaran totes les vies i que si la reclamació la fa un particular, al final es cansarà de tants tràmits.

Tot i això, no demonitzem les empreses que venen per Internet. La gran majoria resolen perfectament les reclamacions si estan ben justificades. L'important és que facis el pas i no et conformis amb una resposta que consideres injusta.

Com fer compres en línia segures

Sincerament, és millor que no hagis de presentar cap reclamació. Per aquest motiu, et deixem alguns consells per fer compres segures aquest Nadal:

La teva pròpia WiFi. És millor que la compra la facis a casa amb la teva pròpia WiFi que en establiments públics. Així estaràs segur que ningú no roba les teves dades. A més, activa sempre els antivirus.

I si no arriba mai el producte?

Una de les situacions més clàssiques que et pots trobar és que no t’arribi el producte i la pàgina desapareix. En aquest cas, només estaràs protegit si has pagat amb targeta de crèdit o PayPal.

Ara bé, els tràmits per aconseguir demostrar-ho i que et retornin la quantitat abonada serà molt pesat. Un cop més, si no comptes amb assessorament legal, el més probable és que et cansis i que et donis per vençut. Continues tenint una vida i no pots estar hores al telèfon ni recopilant documents.

Per què l'assessorament legal és vital per fer compres en línia segures per Nadal?

Les compres en línia per Nadal continuaran augmentant. L'important és intentar que no t'estafin, però sobretot estar sempre protegit davant de qualsevol problema. Comptar amb un servei d’assessorament legal serà clau en aquestes festes i la resta de l’any.

El risc legal és la possibilitat de patir pèrdues per l'incompliment o la decisió de la legislació i la normativa vigent, també per la impossibilitat d'exigir el compliment del contracte de forma legal. Fer aquest Test de risc legal et mostrarà fins a quin punt ets vulnerable i t'ajudarà a descobrir si necessites assessorament legal.