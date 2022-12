El Govern ha aprovat aquest dimarts el tercer paquet de mesures per fer front als efectes de la guerra d'Ucraïna adaptant-lo «al context de la inflació actual» i que pretén protegir els col·lectius vulnerables. Entre les decisions hi ha el manteniment de l'ajuda al gasoil, però només beneficiarà el sector del transport i el sector primari, és a dir, que el descompte generalitzat de 20 cèntims que s'havia mantingut des de l'1 d'abril s'acaba aquest 31 de desembre i no es renova per a la majoria dels conductors. El president del Govern, Pedro Sánchez ha advertit que «finalitza una bonificació que ha tingut un indubtable efecte positiu» sobre la ciutadania.

També ha anunciat que s'amplia l'ajuda al transport públic un 30% en totes les comunitats autònomes en les quals els governs locals i regionals ja han anunciat que complementaran l'ajuda amb un 20%, és a dir, que els usuaris tindran una rebaixa total del 50%. Això se suma a l'anunci de fa uns dies de mantenir la reducció dels títols multiviatge dels usuaris de Rodalies i Mitjana Distància durant el 2023.

Un acord segellat amb Transports

La pròrroga per als transportistes era gairebé un secret a crits. En la majoria de les intervencions dels diferents membres de l'Executiu, els salvaven. Des de la seva patronal, el Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC), s'assegurava fa dies que no havia mantingut cap reunió amb el Govern, però confiaven que el descompte es mantingués perquè formava part dels acords segellats entre el Ministeri de Transports i el sector.

Respecte al descompte als carburants, l'esborrany incorpora una ajuda «extraordinària i temporal» de 20 cèntims per litre entre l'1 de gener i el 31 de març del 2023 i evolucionarà a 10 cèntims per litre entre l'1 d'abril i el 30 de juny per «sufragar» el preu dels carburants per a empreses de transport per carretera «amb dret a la devolució parcial de l'impost sobre hidrocarburs pel gasoil professional».

Aquesta ajuda estarà condicionada al pagament dels carburants a través de les targetes de gasoil professional i es realitzarà a través de transferència bancària una vegada l'Agència Tributària o l'Administració Foral (en el cas del País Basc i Navarra) calculin l'import de l'ajuda al final de cada mes.

Els taxis, autobusos urbans, transport de mercaderies per carretera, serveis de mudança, transport sanitari i transport terrestre i suburbà de passatgers, que no tenen dret a la devolució parcial de l'impost d'hidrocarburs, es podran beneficiar d'una ajuda directa en funció de la tipologia de vehicle que va dels 3.600 euros als 300 euros. Aquest subsidi ha de ser sol·licitat pels potencials beneficiaris entre l'1 de febrer i el 23 de març de l'any vinent per rebre'l a través de transferència bancària a partir del 28 de febrer del 2023.

Sector agrari i pesquer

També el sector agrari rebrà una subvenció directa per cobrir els costos addicionals per l'alça del preu del gasoil agrari fins a un màxim de 20 cèntims per litre prenent com a referència el consum del 2022 «per ser l'últim exercici amb dades tancades i certs, si bé es destina a subvencionar les esmentades activitats el 2023». A més, el Govern obrirà una línia d'ajudes d'Estat per als agricultors, per l'increment de costos per l'augment del preu dels fertilitzants, dotada amb un màxim de 300 milions d'euros dels Pressupostos Generals de l'Estat del 2023.

Al sector pesquer se li concedirà una ajuda directa en funció de l'estimació del consum de gasoil de l'embarcació que anirà des dels 1.100 fins als 300.000 euros, en funció de la modalitat i la mida de l'embarcació, amb càrrec al pressupost del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació fins a un total de 120 milions d'euros. A més, s'estableix una exempció durant sis mesos de la taxa portuària de la pesca fresca en el cas que la pesca fresca accedeixi al port per via marítima.

El fet que hagin posat fi a la bonificació per als usuaris que no formin part dels col·lectius esmentats fa témer una allau de consumidors a les estacions de servei per omplir els dipòsits amb les últimes raneres de la rebaixa a partir de la confirmació de l'anunci de Sánchez.