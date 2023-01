Empresa i Treball impulsa una prova pilot del programa Erasmus+ entre els estudiants de Formació Professional

El Departament d'Empresa i Treball, a través del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), ha impulsat una prova pilot del programa Erasmus+ amb l'objectiu que se'n puguin beneficiar els estudiants de Formació Professional. El nou programa permet que els alumnes d'FP puguin realitzar pràctiques a l'estranger durant un període d'entre 32 i 62 dies. Les persones beneficiàries rebran una beca per cobrir l'allotjament, la manutenció, el viatge d'anada i tornada i altres costos derivats de la mobilitat. El període de sol·licituds estarà obert entre el 9 i el 31 de gener. Tot plegat compta amb un pressupost de 126.725,40 euros, que es distribuirà en funció de les demandes presentades fins a exhaurir-se.

El Departament d'Empresa i Treball també preveu realitzar un "seguiment individualitzat" de cada participant. Els beneficiaris podran demanar un import fix per suport lingüístic per aprendre l'idioma del país de destinació. També es preveu finançament addicional per a les persones amb necessitats especials. Les estades d'aquesta primera convocatòria s'hauran de fer entre el 10 d'abril i l'11 de juny d'aquest any.

El nou programa també permet que el personal vinculat als centres de formació pugui fer estades a l'estranger d'una setmana per millorar el seu perfil professional.