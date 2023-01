Unió de Pagesos (UP) demana que es compensin amb 30 milions d’euros en ajudes els «greus efectes» sobre el sector dels herbacis que van tenir l’any passat episodis climàtics com la sequera, les gelades de l’abril i les altes temperatures al maig.

Segons el sindicat agrari, la collita de cereal d’hivern ha patit pèrdues d’uns 180 milions d’euros, per la qual cosa esperen que el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural els doni resposta a les peticions ja realitzades el passat mes de desembre en aquest sentit.

De fet, els professionals agraris d’herbacis de totes les comarques, excepte les de Girona, han perdut la meitat de la collita de cereal i, a la Catalunya central, també la meitat de la producció de farratge que fan per alimentar el bestiar de les seves granges. UP, cenyint-se a les dades oficials disponibles, estima que la mitjana d’ingressos bruts d’una explotació cerealista dels últims 3 anys és d’entre 600 i 750 euros/ha en funció de la zona i la d’una explotació farratgera a la Catalunya Central de 640 euros/ha.

Per aquest motiu asseguren que si es considera que l’ajuda no pot cobrir més del 80% de les pèrdues, per normativa europea, que cal descomptar la indemnització de l’assegurança agrària i dels ingressos procedents de la meitat de la collita obtinguda, i que el 44% de la superfície a Catalunya està en mans d’explotacions prioritàries, els 30 milions d’euros donarien resposta a 110.000 hectàrees de cereals, oleaginoses i lleguminoses i a 13.000 hectàrees de farratges en mans de professionals agraris.

De la mateixa manera, UP considera que, malgrat que les mesures habilitades fins ara «han estat necessàries», segueixen sent «del tot insuficients» per fer front a la situació actual després que l’assegurança agrària hagi cobert menys del 10% del valor de les pèrdues reals.