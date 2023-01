El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, ha explicat que Catalunya va tancar el 2022 amb 14,9 milions de turistes internacionals, la qual cosa representa una recuperació del 80% en relació amb les dades prèvies a la pandèmia. En una roda de premsa aquest dimecres a la fira turística internacional Fitur, que se celebra anualment a Madrid, Torrent ha celebrat que l'any passat va ser el de "l'inici de la recuperació del turisme internacional" després de la covid-19 i malgrat la guerra d'Ucraïna. El conseller d'Empresa ha confiat que el 2023 serà un "molt bon any", que ja ha començat de forma "positiva", i que consolidarà aquesta recuperació. Torrent ha destacat l'increment de la despesa dels turistes.

Concretament, la despesa mitjana per persona va ser l'any passat de 1.112 euros, lleugerament per sobre respecte 2019, l'any de referència en què es van registrar xifres rècord. Torrent ha subratllat que l'increment de la despesa va acompanyat d'una reducció del període mitjà d'estada la qual cosa "afavoreix la rendibilitat i sostenibilitat" del sector.

Pel que fa a la despesa acumulada del turisme internacional es va situar en 16.659 milions d'euros. Encara està el 21,9% per sota de la de 2019, però és un 198% més respecte de l'any 2021. El 2022 Catalunya ha estat la primera autonomia de l'Estat a rebre més turisme estranger, un 20,9% del total.

Torrent ha destacat l'aposta per fer que el turisme s'adapti al segle XXI i sigui "més sostenible des del punt de vista ambiental, econòmic i social". El conseller d'Empresa ha dit que aquest 2023 està prevista la convocatòria d'un programa extraordinari dels plans de sostenibilitat turística de 50 milions d'euros que tindrà "preferència per les destinacions turístiques de sol i platja". El conseller d'Empresa ha sumat 26 milions d'euros de la nova línia d'ajuts per a la millora energètica dels allotjaments turístics.

Fira postpandèmia

Fitur 2023 ha aconseguit igualar les xifres de superfície d'ocupació prèvies a la pandèmia. Hi participen 131 països, 755 expositors titulars -un 32% més que l'any passat- i 66.900 metres quadrats. L'estimació d'assistents és de 120.000 professionals i entre 80.000 i 90.000 visitants de públic general el cap de setmana. Enguany destaca la participació d'Ucraïna a la fira en un estand que recull missatges d'ànims per la situació de conflicte que pateix el país.

L'estand de Catalunya ocupa 700 metres quadrats i s'hi promociona tota la diversitat d'experiències de l'oferta turística catalana. Dues de les propostes protagonistes són el Grand Tour de Catalunya, un itinerari de més de 2.000 quilòmetres per recórrer el territori així com la Copa Amèrica de Vela, que tindrà lloc el 2024 a Barcelona. També s'hi pot veure la moto del pilot Marc Márquez en l'espai del Circuit de Barcelona-Catalunya.

Negociació pressupostària

Sobre els pressupostos catalans, Torrent ha dit que és "poc comprensible" que la negociació amb el PSC estigui encallada "per un sol punt extrapressupostari". "Voldríem entendre que no hi ha una voluntat de tacticisme darrere d'aquesta actitud", ha dit el conseller d'Empresa, que ha afirmat que "cada dia que passa sense pressupostos és una oportunitat perduda".