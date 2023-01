Fa temps que les entitats bancàries empenyen els clients a una digitalització forçosa que agafa desprevinguda bona part de la població d’edat més avançada. En aquesta carrera n’hi ha que han accelerat més que d’altres i, per exemple, 4 de les 18 amb una xarxa d’oficines físiques ja no emeten llibretes d’estalvi, segons conclou l’OCU després de fer un estudi.

Les assenyalades en qüestió són Abanca, Bankinter, BBVA i Caja Rural de Jaén, tot i que no són les úniques que posen traves a l’ús de llibretes perquè hi ha altres entitats que fixen comissions per emetre-les.

«Entre les que ofereixen llibreta, Kutxabank assenyala una comissió de 3 euros per emissió a tots els seus clients. Mentre que Sabadell indica 10 euros pel mateix concepte als menors de 65 anys, Ibercaja 2 euros als menors de 70 anys i BBVA 10 euros de comissió de manteniment als titulars de comptes amb llibreta activa, tret que tinguin domiciliada una pensió contributiva d’almenys 300 euros».

I parlant de traves per fer operacions bancàries en oficines físiques, l’organització de consumidors també denuncia les dificultats per disposar d’efectiu en finestreta: «BBVA indica una comissió de 2 euros per retirar menys de 2.000 euros i el Santander no permet retirar diners si la quantitat és inferior a 600 euros».

«Tampoc són rares les comissions fixades per pagar en efectiu els rebuts no domiciliats», prossegueix l’OCU que, tanmateix, assegura que una de les més habituals és la de «cobrar per ordenar una transferència des de l’oficina», una operació que per internet no sol estar penalitzada.

«La falta d’habilitats digitals, la por a cometre errors o al frau ‘online’ obliga bona part dels més grans de 55 anys i la majoria dels més grans de 65 anys a continuar recorrent al servei presencial de l’oficina bancària. Lamentablement, es tracta d’un servei que no deixa d’acumular comissions, sobretot en les grans entitats bancàries», denuncia l’OCU, que fa temps que denuncia aquesta mena de pràctiques que «comporten l’exclusió financera dels col·lectius més vulnerables, que haurien de gaudir d’especial protecció».

L’OCU ha sol·licitat al Govern que el servei bancari físic es consideri com a «servei bàsic i universal» i que garanteixi una atenció presencial a tota la població, «sense discriminació econòmica per als grans» que necessitin mantenir una atenció presencial.