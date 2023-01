Estrella Damm llança una nova col·lecció d’etiquetes a les ampolles retornables de bars i restaurants d’arreu de Catalunya, en la qual notícies publicades per diferents mitjans impresos catalans en són les protagonistes. Regió 7 és un dels protagonistes d’aquesta nova col·lecció d’ampolles, amb una etiqueta que reprodueix una informació publicada a les pàgines de la secció d'Economia el passat 11 d’agost sobre el conreu de l’ordi, el cereal més cultivat a Catalunya i ingredient imprescindible per a Damm a l’hora d’elaborar la seva cervesa. El malt d’ordi és l’ingredient principal de la vintena d’estils de cervesa que la companyia elabora a la seva fàbrica del Prat de Llobregat.

La nova col·lecció està formada per 9 ampolles amb etiquetes fetes a base de retalls de notícies publicades a mitjans impresos catalans durant l’any passat sobre els ingredients amb què s’elabora Estrella Damm −ordi, arròs i llúpol−, així com les persones que treballen dia a dia per proveir a Damm d’aquestes matèries primeres. Unes ampolles que es podran trobar a bars i restaurants d’arreu de Catalunya durant tot el mes de febrer.

Per reforçar aquesta acció a bars i restaurants, Estrella Damm presenta “D’aquí”, una campanya a televisió i mitjans digitals amb la companyia vol "reafirmar el compromís amb l’ús d’ingredients de proximitat procedents d’agricultors locals mediterranis per a l’elaboració de la seva cervesa". El protagonista de la campanya és Joan Bertrand Mayoral, quarta generació d’una família dedicada al cultiu de l’ordi a Lleida, i que proveeix d’aquest cereal a Damm. L'Estrella Damm "s'elabora amb 100% ingredients naturals procedents d’agricultors locals mediterranis", assegura la companyia.