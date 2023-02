El grup CaixaBank va tancar el 2022 amb un benefici net de 3.145 milions d'euros (MEUR), una xifra que suposa un augment del 29,7% respecte a l'exercici anterior en termes homogenis, i una reducció del 39,8% si es comptabilitzen els extraordinaris de la fusió, que van disparar els números fins als 5.226 MEUR. A través d'un comunicat a la CNMV, l'entitat ha anunciat que pagarà un dividend de 0,23 euros per acció, un 58% més que l'any anterior. Això suposa que CaixaBank, que té com a segon principal accionista l'Estat espanyol a través del FROB, destini 1.700 milions, el 55% dels beneficis, en pagar als accionistes. Durant el 2022, any en què s'ha culminat la fusió i l'ERO, CaixaBank ha reduït un 8,1% les despeses de personal.

El president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacat en un comunicat que la política de dividends, si se suma als 1.800 milions del programa de recompra d'accions, situa l'entitat en el camí d'aconseguir el seu objectiu de pagar fins a 9.000 milions als accionistes durant el període 2022-2024.

De fet, el consell d'administració també ha aprovat que l'any 2023 que l'any vinent la política de retribució de l'accionista consisteixi en pagar entre un 50% i un 60% del benefici net consolidat.

Resultats amb perímetres homogenis

L'entitat ha informat que els ingressos 'core' creixen un 5,8% fins als 11.997 milions d'euros, sobretot per l'impuls del 7,7% al marge d'interessos (6.916 MEUR). Els ingressos per comissions pugen un 0,6% fins als 4.009 MEUR i es disparen un 33,1% els que provenen per contractes d'assegurances (866 MEUR). En canvi, baixen els ingressos per la línia de participades de bancassegurances (-26,2%).

Els ingressos per dividends –amb empreses com Telefónica o BFA- cauen un 15% fins als 163 milions d'euros, mentre que els resultats atribuïts a les entitats on CaixaBank participa baixen un 39,5% fins als 264 milions. Això es deu, entre d'altres, a la venda d'Erste Group Bank i la consolidació global de Bankia Vida.

El marge brut de CaixaBank puja un 5,5% durant l'exercici fins als 11.594 milionis d'euros, amb una reducció del 5,6% en despeses d'administració i amortització recurrents per les sinèrgies de la integració amb Bankia. Per tot plegat, el marge d'explotació puja un 19,8% fins als 5.524 MEUR.

Amb la culminació de la fusió amb Bankia, CaixaBank ha acabat també el procés de sortides de personal del seu ERO, que ha reduït les despeses en personal en un 8,1%, passant de 3.972 milions l'any 2021, a 3.649 milions el 2022.

Crèdits i hipoteques

CaixaBank ha duplicat la concessió d'hipoteques durant el 2022 (+108%), fins a arribar als 14.229 milions d'euros. Un 90% dels contractes s'han signat a tipus fix.

El crèdit al consum ha arribat als 10.235 MEUR a Espanya, un increment del 16%, mentre que el finançament a empreses s'ha situat en els 41.560 MEUR, un 23% més.

CaixaBank destaca en el seus resultats que ha fet esforços per reduir la gestió dels seus saldos dubtosos, que baixen fins als 10.690 MEUR, amb una ràtio de morositat del 2,7%, un mínim històric per a l'entitat, i gairebé un punt per sota del tancament del 2021 (3,6%).

El grup té un fons per a insolvències de 7.867 MEUR, amb una ràtio de cobertura del 74%, 11 punts més que l'any anterior, amb un cost del risc a 12 mesos del 0,25%.