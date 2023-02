La producció de vehicles a les fàbriques a l'Estat espanyol es recupera lleugerament al gener, amb un augment del 8,1% i un total de 194.553 unitats, segons dades publicades aquest dijous per ANFAC. Malgrat això, la producció segueix molt per sota dels nivells previs a la pandèmia: suposa un 20% menys del que es fabricava el 2019. El sector percep, però, un augment de la fabricació de cotxes de zero o baixes emissions: un de cada cinc dels que van sortir de les plantes espanyoles el gener ho eren. Pel que fa a les exportacions, s'han venut a l'estranger 170.346 unitats, un 6,2% més que en el mateix mes de l'any passat.

En un comunicat, ANFAC explica que el repunt de la producció aquest gener es deu, per una banda, al fet que en el mateix mes de l'any passat hi va haver una forta caiguda, i per l'altra, que han millorat els problemes a les cadenes de subministrament i producció. Tot i això, encara hi ha dificultats intermitents per rebre determinades peces a les fàbriques, i colls d'ampolla provocats pels problemes de distribució. Dades de fabricació Per tipus de vehicle, s'han fabricat 150.467 turismes i tot terrenys, un 8,8% més que al gener del 2022. Així mateix, s'han produït 44.086 unitats de vehicles comercials i industrials, un 6,1% més. La producció de vehicles zero i baixes emissions ha augmentat un 58,7% respecte al gener del 2022, amb 37.773 unitats, el 19,4% de la quota de mercat. Això implica que un de cada cinc vehicles fabricats al gener són elèctrics, híbrids o de gas. Dins d'aquest grup, la fabricació de vehicles electrificats ha pujat un 41% en volum respecte al gener de l'any passat, amb 27.973 unitats, un 14,4% de la producció total. D'aquests, 22.442 són turismes elèctrics o híbrids endollables PHEV. La fabricació d'híbrids no endollables s'ha disparat gairebé un 300%, amb 7.767 unitats, mentre que la de vehicles de gas natural ha caigut un 55,9%, amb només 215 vehicles.