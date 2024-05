La F de Fahrenkamp fa que Óscar Díaz guanyi ‘Pasapalabra’

Es va tornar a repetir la història. La que van escriure Orestes Barbero i Rafa Castaño quan va ser el segon, el que havia entrat més tard al concurs Pasapalabra, qui va acabar emportant-se el pot més gran de la història del programa: 2,2 milions d’euros. Ahir a la nit, en el prime time d’Antena 3, els protagonistes eren uns altres, el jove Moisés Laguardia, que hi participava des de maig del 2023, i que acumulava 245 programes, i Óscar Díaz, que va aparèixer per allà quatre mesos després, fet que suposa que ha jugat en 157 programes. I, sí, Díaz va ser qui es va emportar els 1.816.000 euros gràcies a una F. Tot i que no la de fortuna, sinó de Fahrenkamp, que, per a qui no ho sàpiga (més ben dit, algú ho sap?), és el cognom de l’arquitecte que va dissenyar la Vil·la Wenhold, a la ciutat alemanya de Bremen.

I és que tot i que molts ni tan sols sapiguem quina vil·la és aquesta, i alguns fins i tot no tinguin present on és Bremen al mapa, aquest madrileny de 52 anys, cap de premsa en tornejos professionals de golf, va aconseguir completar les 25 preguntes del rosco. Entre aquestes, algunes de tan bàsiques com: "Con la O: órgano de la vista en el ser humano y en los animales", però també perletes com: "Con la Z: se dice de una cosa que es de color azul claro, especialmente los ojos". No obstant, Díaz, tot i que no d’una tirada, com va ser el cas (tan únic i excepcional com humiliant per a Orestes) de Rafa Castaño, les va anar contestant totes. Fins que la F li va donar la victòria final.

Rivals i amics

A Moisés Laguardia, amb qui va mantenir el segon duel més llarg del concurs i amb qui és amic des que fa anys jugaven en una lliga de Trivial per IRC (Internet Realy Chat), se li va quedar cara d’Orestes al veure com tant d’esforç quedava en res i només s’emportava els 162.000 euros acumulats. Per la qual cosa si en els 154 duels a què s’han enfrontat, en els quals havien quedat empatats en 34 ocasions, el de la Rioja havia aconseguit 63 victòries i Díaz, 56, aquesta última, la 57, li va suposar al madrileny aconseguir el tercer pot més abundant del programa dels quatre de l’actual etapa d’Antena 3, la que es va iniciar el 2020, amb Roberto Leal al capdavant.

El més abundant va ser el de Rafa Castaño, 2.272.000 euros; el segon el del Pablo Díaz, amb 1.828.000 euros, i el quart el de Sofía Álvarez, de 466.000 euros). Menció especial mereix Eduardo Benito, que es va emportar el pot de 2.190.000 euros en la primera etapa a Antena 3, el 2006, i ho va fer ¡el primer dia que va concursar!

Traductor, lector i escriptor

Tot i que ara la seva ocupació estigui relacionada amb el món editorial i l’esport, Díaz és llicenciat en Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes i, des de fa més de 25 anys és traductor autònom especialitzat en videojocs i textos literaris i, segons va confessar en el programa, escriu "una mica". Per exemple, columnes en un mitjà digital dedicat al golf. A més, és un gran aficionat al cine, l’esport i la lectura de tot tipus, entre la qual abunden els còmics. Així mateix, és un apassionat de la música i va arribar a cantar en un grup amateur.

Però sobretot és un professional dels concursos ("concursòleg" segons la definició del presentador Arturo Valls), ja que compta amb una llarga trajectòria en aquest tipus de programes. Així, en el mític Saber y ganar de Jordi Hurtado (La 2) va arribar als 200 programes i es va emportar 169.900 euros acumulats, i en l’altre concurs d’Antena 3, presentat per Juanra Bonet ¡Boom!, com a part de l’equip de Los Dispersos va demostrar que no feien honor al seu sobrenom, ja que es van mantenir durant 324 programes, fins que a l’abril del 2021 els va explotar la bomba, però es van repartir un premi de 1.546.400 euros.

I aquesta no ha sigut la seva primera participació a Pasapalabra, ja que va ser un dels concursants de la primera etapa a Antena 3, que presentava Silvia Jato, allà pel 2000 i en l’especial Pasapalabra en família, emès el 2018, es va emportar un pot de 198.000 euros amb la seva dona, Patricia, i la seva germana Lucía. En el Pasapalabra actual portava acumulats 89.400 euros. En una hora aquesta quantitat es va multiplicar per 20. Diuen que el saber no ocupa lloc, però pot augmentar, i molt (malgrat Hisenda), el compte corrent.