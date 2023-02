Invertir en Lletres del Tresor és la millor opció en aquest moment. La seguretat, les comissions baixes i la interessant rendibilitat que ofereixen, prop del 3% a 9 mesos, han motivat que durant aquestes setmanes centenars d'inversors particulars de perfil conservador hagin fet cua davant d'algunes seus del Banc d'Espanya i hagin provocat el col·lapse de la web de la institució amb la seva allau de peticions. Només al gener, el Tresor ha venut deute a través de la seva web per 400 milions d'euros, pràcticament el mateix que tot el 2022. I s'espera que, al llarg de l'any, la demanda de bons i lletres del Tresor vagi a més.

Com comprar lletres del Tresor

La quantitat mínima a invertir és de 1.000 euros, en múltiples d'aquesta xifra. Hi ha diversos tipus de bons en funció del termini que compten amb diferent rendibilitat: a tres, sis, nou, dotze i divuit mesos.

Els particulars tenen tres vies per accedir a aquest tipus d'actiu de deute públic: acudir de manera presencial a les oficines del Banc d'Espanya; realitzar la compra per Internet, a través del web del Tresor Públic; o acudir a una entitat o gestora intermediària, com Renta 4 Gestora, perquè realitzi la petició.

Davant la inversió directa i, en vista de les dificultats i els inconvenients que ha suscitat l'increment de la popularitat d'aquests valors, aquesta darrera opció és, sens dubte, la més fàcil i operativa per a qualsevol inversor interessat. Renta 4 Gestora, a través de la contractació de fons d'inversió com el Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo FI, facilita a l'estalviador la compra d'aquests actius. Però, a més de la senzillesa en la contractació, aquesta via té molts altres avantatges, com la flexibilitat.

Avantatges dels fons d'inversió

Renta 4 Fondtesoro ofereix liquiditat diària, així com la possibilitat de desinvertir en qualsevol moment. D'aquesta manera l'inversor no ha d'esperar fins al venciment dels actius per desfer la inversió i obtenir el rendiment, com passa en comprar directament lletres.

A més, els fons d'inversió tenen una fiscalitat millor, ja que no es tributa fins al moment del rescat i, si s'opta per reinvertir la rendibilitat dels actius de la cartera a venciment, el partícip es pot despreocupar, aprofitar el benefici de l'interès compost i multiplicar així la inversió al llarg del temps.

Finalment, cal destacar les baixes comissions que aplica Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo, un aspecte vital per evitar que les despeses facin baixar la rendibilitat real de la inversió.

Tal com expliquen des de Renta 4 Gestora estem davant “un fons destinat a inversors de perfil conservador que replica el comportament del deute del Tresor i que intenta obtenir a través de la gestió de la corba de deute espanyol a curt termini, és a dir menys d'un any, una rendibilitat òptima per als partícips”. “Atesa l'experiència del nostre equip gestor, invertirem en els terminis més òptims aprofitant les possibles incongruències que apareixen de vegades al mercat”, asseguren.

A més, Renta 4 Fondtesoro Corto Plazo pot invertir en pagarés de l'ICO, que és un instrument limitat per a l'inversor detallista i que ofereix un plus de rendibilitat davant del deute de l'Estat, amb una garantia similar.

Igualment, compta amb la possibilitat de tenir en cartera fins a un 30% de bons governamentals d'alt grau d'inversió. En aquest sentit, l'últim trimestre de l'any passat “vam veure ineficiències a la part curta de la corba de diferents tresors com Alemanya o França que ens va permetre incloure aquests actius, que encaixen amb el caràcter ultraconservador del fons”, indica l'equip de gestió de Renta 4 Gestora.

Per tot això, "en el moment actual d´inflació, en què els estalviadors estan perdent poder adquisitiu en no invertir els seus estalvis, cobra molt sentit invertir a través d’un vehicle molt conservador com és Renta 4 Fondtesoro", ressalten des de l´entitat.