El Mobile World Congress ha premiat aquest dilluns a l'enginyer Martin Cooper, l'inventor del primer telèfon mòbil el 1973. En un acte amb representants de la Fira de Barcelona i l'organització de la cita, l'enginyer ha agraït el reconeixement rodejat de persones que immortalitzaven el moment amb aparells de darrera generació. A més de codissenyar el primer terminal, Cooper té l'honor de figurar com l'autor de la primera trucada mòbil de la història. Segons ha destacat l'organització del Mobile, la va dirigir a l'empresa Bell Laboratories AT&T, una companyia de la competència que perseguia la mateixa fita. Acompanyat de la seva esposa, ha rebut el premi celebrant el futur del sector que aquesta setmana reunirà a 80.000 persones a Barcelona.

Cooper va fer la primera trucada des d'un aparell de la grandària d'un maó que pesava més d'un quilogram, una fita que li ha valgut diversos reconeixements pel seu paper al desenvolupament d'aquest sector. L'estatunidenc ha afirmat que és "increïble" ser en un acte com el MWC. "Per mi és fàcil parlar del futur, perquè sempre he viscut al futur", ha proclamat amb el premi del Mobile a la trajectòria a les mans.

Molt més que telèfons

De cara al futur, l'inventor ha apostat per transformar i "revolucionar" el món a través de camps com l'educació, la tecnologia i la salut. "Moltes gràcies per aquest premi, estic molt honrat", ha conclòs en un acte que ha tingut lloc al final de la primera jornada del MWC 2023, una cita que durant tota la setmana reunirà a 2.000 empreses de 200 països al voltant de les darreres novetats molt més enllà dels telèfons, de la digitalització a la connectivitat, passant per l'Intel·ligència Artificial.