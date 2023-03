L'euríbor a un any, l'índex bancari de referència per calcular el preu de les hipoteques, ha tancat el mes de febrer al 3,534%, una nova pujada que consolida la tendència alcista iniciada fa un any, quan estava en tipus negatius. L'indicador es va situar al gener al 3,337%, de manera que el darrer mes ha crescut 0,197 punts. Tal com ha destacat el Banc d'Espanya aquest dimecres, el darrer any la pujada ha sigut de 3,869 punts. Segons l'Associació d'Usuaris Financers (Asufin), a partir de l'agost l’euríbor podria començar a moderar-se i iniciar un descens que faria tancar l'any al 3,7%.